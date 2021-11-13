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Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor

13.11.2021 09:16
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerini makamında ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifin birlikte gerçekleştireceği "Tarlada sıfır atık" projesi hakkında görüşüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Daha önce merkez ilçelerin tarihi ve kültürel değerlerini görme fırsatı olmayan S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlara şehir turu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı'ndan başlayan şehir turu rehber eşliğinde; Karesi Türbesi, Kuvayi Milliye Müzesi, Saat Kulesi, Şadırvan, Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Çamlık Millet Bahçesinde bulunan her ilçenin el işleri ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği alanlar ile devam etti. Sonrasında Kent Konseyi'ni ziyaret eden kadınlar, Karesi Belediyesi'nin 10 Kasım'da hizmete aldığı Atatürk Evi'ni de görme imkanı buldular.

"Tarlada sıfır atık"

Gezi programının ardından; kadınların iş gücüne katılımını sağlayan kooperatiflere büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrin Yetkin Var ve üyelerini makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi ile kooperatifin birlikte gerçekleştirecekleri "Tarlada sıfır atık" projesi hakkında ilgili personelin de katılımıyla kooperatif üyeleriyle görüşen Başkan Yücel Yılmaz, kadın girişimcilere her zaman destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Kooperatif üyeleri, kendilerine her konuda destek olan Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Kooperatif üyeleri, makam ziyaretinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı anısına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Balıkesir Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Enstitüleri ile birlikte düzenlenen, Atatürk'ün Giysi Koleksiyonu Defilesi ve Sümer Ezgü ile Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar programlarına katıldılar. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor
Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Gönen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir kadın kooperatiflerini destekliyor - Son Dakika Ekonomi


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