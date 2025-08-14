Balıkesir\'de Temmuzda 3.153 Konut Satıldı

Balıkesir'de temmuz ayında TÜİK verilerine göre 3 bin 153 konut satıldı. Türkiye genelinde ise haziran ayında 142 bin 858 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir'de temmuz ayında 3 bin 153 konut satıldı. TÜİK' ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti." - BALIKESİR