Balıkesir Edremit'te Festolive'de zeytinin sofraya yolculuğu uygulamalı gösterildi - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te Festolive'de zeytinin sofraya yolculuğu uygulamalı gösterildi

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Balıkesir Edremit\'te Festolive\'de zeytinin sofraya yolculuğu uygulamalı gösterildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Festolive'de zeytinyağının bahçeden sofraya yolculuğu uygulamalı olarak gösterildi. Etkinlikte zeytinler çırpma makineleriyle toplandı, fabrikada yıkanıp soğuk sıkımla yağa dönüştürüldü ve paketlenerek tüketicilere sunuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Festolive" programı kapsamında zeytinyağının bahçeden sofraya yolculuğuna ilişkin etkinlik gerçekleştirildi.

Çeşitli programların düzenlendiği festivalde, zeytinin dalından hasat edilerek yağa dönüştürülmesi uygulamalı gösterildi.

Filelerin serildiği zeytin bahçesine sabah saatlerinde gelen işçiler, çırpma makineleriyle hasada başladı ve yere düşen zeytinleri bir araya getirerek kasalara doldurdu.

Traktörlere yüklenen kasalar, daha sonra zeytinyağı fabrikasına getirildi. Burada makineler yardımıyla yıkanan zeytinler, bir sonraki aşamada soğuk sıkım yöntemiyle yağa dönüştürüldü.

Daha sonra paketlenen yağlar tüketicilere sunuldu.

"Biz zeytinyağını sağlık için üretiyoruz"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Nermin Gelbal Gökduman, AA muhabirine, zeytinyağı üretiminde bahçelere düzenli şekilde bakım yapılması gerektiğini söyledi.

Ağaçların budanmasının ardından çıkan dalları öğütüp tekrar toprağa vererek organik madde miktarını artırdıklarını belirten Gökduman, şöyle konuştu:

"Ürün aşamasına geldiğinde zeytin ağacımızı yıpratmadan taraklarla ve titreşimli makineler kullanarak zeytinlerimizi topluyoruz. Topladıktan sonra hemen tesise getirerek sıkım aşamasına geçiyoruz. Soğuk sıkım yapıyoruz, bunu yaparken de kesinlikle enzim kullanmıyoruz. İlave sıcak su kullanmıyoruz. Dolayısıyla zeytindeki faydalı olan bileşiklerin zeytinyağına geçmesini sağlıyoruz. Amacımız da bu çünkü biz zeytinyağını sağlık için üretiyoruz."

Gökduman, zeytinin yağa dönüşümünün ardından uygun şartlarda muhafaza edildiğini dile getirerek, bahçeden sofraya ulaşan bütün süreci kendilerinin yönettiğini sözlerine ekledi.

"Hem çalışıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz"

Zeytin bahçesinde hasat yapan çalışanlardan Emine Çırakoğlu da küçük yaşlardan itibaren zeytin topladığını belirterek, "Çalışırken vücudumuz hareket ediyor. Ben çalışıyorum, o yüzden Allah'a şükür vücudum sağlıklı. Çalışmak çok güzel bir şey, Allah sağlık versin. Zeytinin dikkatli bir şekilde toplanması gerekiyor." diye konuştu.

Hatice Bulut ise zeytin hasadını keyifle yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Evde duramıyoruz. Parasından ziyade bu iş bize eğlence geliyor. Evde durup dedikodu yapacağımıza arkadaşlarla birlikte eğlenceli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarla birlikte olmak bize iyi geliyor. Hem çalışıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Kendi paramızı da kendimiz bol bol harcıyoruz."

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinliklerZeytinyağıBalıkesirEdremitEkonomiYaşamSon Dakika

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