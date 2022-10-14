Balıkesir haberi: Bakan Kirişci: "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız" - Son Dakika
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Balıkesir haberi: Bakan Kirişci: "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız"

14.10.2022 14:40
Balıkesir haberi: Bakan Kirişci: "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız"

Balıkesir haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyanın en büyük jeotermal tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Balıkesir'e kurulacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyanın en büyük jeotermal tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Balıkesir'e kurulacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız. 8 bin dekar alanda yıllık 250 bin ton sebze üretilecek, 10 bin kişi istihdam edilecek ve Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santrali (GES) ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haberi: Bakan Kirişci: 'Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız' - Son Dakika

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