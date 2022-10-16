Balıkesir haberleri: Bandırma'da palamut rekor kırdı - Son Dakika
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Balıkesir haberleri: Bandırma'da palamut rekor kırdı

16.10.2022 10:15

Balıkesir haberler: - Bandırma'da palamut rekor kırdı 1 haftada 150 bin çift palamut yakalandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde rekor seviyede palamut balığı bolluğu yaşanıyor.

- Bandırma'da palamut rekor kırdı

1 haftada 150 bin çift palamut yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde rekor seviyede palamut balığı bolluğu yaşanıyor. Yaşanan bolluk palamut balığının ucuzlamasına sebep oldu.

Bandırma Körfezinde gece ve sabah saatlerinde avlanan balıkçılar toplam 3500 kasadan oluşan yaklaşık 25 bin palamut balığı satılmak üzere balık haline geldi. Palamutlar başta Tekirdağ, Bursa, Ankara gibi illere sevk edildi. Bandırma Balık halinde balık tezgahlarını dolduran palamut balığının tanesi 40 ila 70 TL arasında satışa sunuldu. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık; "Palamut sezonu hala bereketli bir şekilde devam ediyor, bugün Bandırma balık haline 25 bin çift civarında palamut balığı geldi. Karadeniz'de devam eden palamut balığı avcılığı havaların poyraz esmesi nedeni ile beraber Marmara da avcılığı gösteriyor. Aşağı yukarı bir haftadır Bandırma körfezinde tahmini olarak 150 bin çifte yakın palamut balığı tutuldu. Poyraz rüzgarı bu kadar sert esmese daha fazla palamut balığı olur. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum kıyı yasağı var 24 metre yasağı ondan dolayı da balık fazla yakalanamıyor bu yasak olmasa bu 150 bin çift balık 300 bine kadar çok rahat çıkabilir." dedi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir haberleri: Bandırma'da palamut rekor kırdı - Son Dakika

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