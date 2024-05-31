Balıkesir İl Jandarma Komutanı Zeytin Üreticileri Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Zeytin Üreticileri Tarafından Ziyaret Edildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Zeytin Üreticileri Tarafından Ziyaret Edildi

Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'a zeytin hırsızlıklarına karşı alınan önlemler ve başarılı operasyonlar nedeniyle nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, jandarmanın teknoloji kullanarak zeytin hırsızlığını azalttığı ve zeytinliklerde hayvan otlatılmasının önüne geçildiği vurgulandı. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapılan imalathanelere yönelik operasyonların sıklaştırılması talep edildi.

31.05.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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Zeytin ve zeytinyağının başkenti konumundaki Balıkesir'in Körfez ilçelerinde zeytin hırsızlıklarına karşı alınan önlem ve başarılı operasyonları nedeniyle, bölgenin zeytin üreticileri ve sanayicilerinden Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Birliği Başkanları; Mehmet Hakkı Semerci, Aydın Şensal, Hilmi Akdoğan ile Yiğit Üreten'in yanı sıra Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve Komili Zeytinyağları Müdürü Mehmet Cavlı tarafından gerçekleşen ziyaret oldukça sıcak bir atmosferde geçti.

Ziyarette; Tümgeneral Alkan'ın talimatlarıyla il genelinde jandarma personelinin teknolojiyi kullanarak bölgede zeytin hırsızlığını hissedilir şekilde azaltıldığına dikkat çekildi.

Jandarma birimlerinin başarılı çalışmaları çerçevesinde; zeytinlikler arasında hayvan otlatılmasının da önüne geçilmesine yönelik çabaların sürdürüldüğünün vurgulandığı ziyarette, coğrafi işaretlere sahip yöreye ait zeytinyağlarındaki taklit ve tağşişlerin yapıldığı merdiven altı üretim yapan imalathanelere yönelik de İl Tarım ve İl Sağlık Müdürlükleriyle belediye zabıta ekiplerinin yanı sıra jandarma birimlerinin de katılacağı operasyonların sıklaştırılması talep edildi.

Markasız satış yapan pazar yerleri ve yollardaki kontrollerin caydırıcı bir şekilde yapılabilmesi için Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar için de Tümgeneral Nurettin Alkan'a teşekkür edilen ziyaret sonrasında heyet tarafından yapılan açıklamada, "Devletimizin ve değerli komutanımızın da insanüstü çabalarıyla zeytin üreticilerinin mağduriyetleri konusunda gösterdiği başarılar semeresini görmekteyiz. Zeytin üreticilerimizin ürünlerini korumak ve kıymetli tüketicilerimize 'zeytinyağı' diye zeytinyağı ile ilgisi bile olmayan bitkisel yağların çok yüksek fiyatlarla satın alınıp, kandırılmış olmalarını önlemeye yönelik bu çalışmaları takdir ediyoruz. Bu yönde biz üretici sanayicilerimizin de bundan sonraki dönemlerde de İl Jandarma Komutanımız Sayın Nurettin Alkan'a desteklerimiz devam edecektir. Bütün üreticilerimiz ve tüketicilerimiz adına bu kutsal ağaca ve meyvesine sağlık iksiri olan yağının güvenle tüketilmesi ve zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik gösterdikleri çabalar nedeniyle başta komutanımızın şahsında, tüm ekip arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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