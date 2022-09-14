Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı - Son Dakika
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Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı

14.09.2022 15:44
Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticiler ayçiçeği hasadına başladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde üreticiler ayçiçeği hasadına başladı.

İlçede bu sezon yaklaşık 30 bin dekara ekilen ayçiçeğinden yüksek rekolte bekleniyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere, ilçede dekar başına verimin 250-300 kilogram olduğunu söyledi.

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) yönetimince her yıl sağlıklı planlama yapılabilmesi için kooperatifler bazında rekolte beyannamesi zorunluluğu olduğunu belirten Kalpakçı, "Bize bu yıl 226 ortağımız rekolte beyannamesi verdi. Piyasanın üzerinde bir fiyat uyguladığımız için bize ortak olmayan üreticilerimiz 'ortak olalım' diye geliyorlar ama bu şu anda mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kalpakçı, ilçe genelinde ayçiçeğinde ortalama yağ oranının yüzde 45-46 seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta ayçiçeği hasadı başladı - Son Dakika

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