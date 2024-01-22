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Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı 2024-2026 Döneminde Devam Etmeli - Son Dakika
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Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı 2024-2026 Döneminde Devam Etmeli

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balon balığı avcılığı destekleme programının 2024-2026 döneminde devam etmesi gerektiğini belirterek, desteklemeyle avlanan her bir dişi balon balığı sayesinde birçok yeni bireyin ekosisteme girişi engelleniyor. Balon balığı Türkiye kıyılarında hızla çoğalan ve diğer balıklara zarar veren bir türdür. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan destekleme programı sayesinde balon balığı avcılığına baskı oluşturulmuş ve su ürünleri kaynakları korunmuştur. Desteklemelerle toplamda 184 bine yakın balon balığı yakalanmış ve balıkçılara yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ödeme yapılmıştır.

Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı 2024-2026 Döneminde Devam Etmeli
22.01.2024 - 11:15,
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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı'nın 2024-2026 döneminde devam etmesi gerektiğini belirterek, "Desteklemeyle avlanan her bir dişi balon balığı sayesinde birçok yeni bireyin ekosisteme girişi engelleniyor." dedi.

???????Özkaya, AA muhabirine, balon balıklarının 2000'li yılların başında Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e geldiğini söyledi.

Balon balığının Türkiye kıyılarında da kısa sürede çoğaldığını ifade eden Özkaya, bu türlerin Akdeniz'in tamamında ve Ege'de balıkçılar tarafından yakalandığını bildirdi.

Özkaya, çok zehirli olan balon balığının siyanürden daha etkili olduğuna dikkati çekerek, "Balon balığının tüketilmesi ve balıkçıların ağlarına takılan balon balıklarının karaya çıkarılması yasak." diye konuştu.

Balon balığın bulunduğu ortamda diğer balıklara yaşama şansı vermediğini vurgulayan Özkaya, balıkçıların av malzemelerinin de zarar gördüğünü anlattı.

Özkaya, balon balığının çoğalmasını engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020'den itibaren balıkçılara destek verilmeye başlandığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Verilen destekler sayesinde ilk kez aynı anda hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlandı. Desteklemeyle yabancı istilacı bir tür olan balon balığının üzerinde av baskısı oluşturulup, stokla katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir rasyonel kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması sağlandı."

Desteklemelerle 184 bine yakın balon balığı yakalandı

Türkiye karasularında 7 balon balığı türü bulunduğu bilgisini veren Özkaya, bu türlerden bazılarının sürü oluşturduğunu, bazılarının ise sahil ve deniz tabanına yakın olmayan bölgede bireysel olarak yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.

Özkaya, balon balıklarının Ege ve Marmara'dan sonra Karadeniz'e ulaşmalarının öngörüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstilacı olan bu türün stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı'nın 2024 ile 2026 yılları arasında da devam etmesi denizlerimiz ve balıkçılarımız için çok önem arz etmektedir. Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığı yakalandı. Kuyruk başına 15 liralık destekle yaklaşık 1 milyon 250 bin lira ödeme yapıldı. Desteklemeyle avlanan her bir dişi balon balığı sayesinde birçok yeni bireyin ekosisteme girişi engelleniyor. Çoğalmalarını önlemek için balon balıkları yumurtlama zamanında yakalanmalı."

Özkaya, amatör balıkçıların balon balığı konusunda bilgilendirilmesinin de önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Ramazan Özkaya, Türkiye, Ege, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı 2024-2026 Döneminde Devam Etmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balon Balığı Avcılığı Destekleme Programı 2024-2026 Döneminde Devam Etmeli - Son Dakika
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