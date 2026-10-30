BAM, 30 gün sigorta primi yatırılan ayda evden çalışan müdürün feshini geçersiz saydı

İşverenin evden çalışmaya onay verdiği dış ticaret müdürü, sigorta primi 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık yaptığı iddiasıyla kovuldu. Yıllar süren davada son noktayı koyan Mahkeme, evden çalışan işçinin bu çalışmasının devamsızlık olarak kabul edilemeyeceğine hükmedip, davacıyı işe iade etti.

Patronun bilgisi dahilinde evden çalışan dış ticaret müdürü sigorta primi 30 gün yatırıldığı ayda devamsızlık sebebiyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'nde dava açan mağdur müdür, iş akdinin davalı işveren tarafından geçerli ve haklı bir neden olmaksızın sona erdirilmesi nedeni ile davalı işveren tarafından yapılan feshin geçersizliğine, işe iadesine, işe iadenin mali sonuçlarından davalının sorumlu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davanın reddine karar verilmesini talep etti. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinde taraflarca kabul edilmiş evden çalışmaya ilişkin onay olmadığı, davacının çalışma sistemini tek taraflı olarak belirleyemeyeceği ve davacının kendi isteği ile iş yerine gitmediğine dikkat çekti. Davalı tarafından tutulan devamsızlık tutanakları sonrasında davacının iş akdi haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verildi.

Neden primi tam yatırmadın?

Davacı avukatı kararı istinafa taşıyınca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının SGK hizmet dökümünün incelenmesinde devamsızlıktan atıldığı ay için 30 gün sigorta priminin neden yatırıldığını sorgulayan BAM, davacı tanığının da işyerinde evden çalışma sisteminin uygulandığı, kendisinin ve satın alma müdürünün de evden çalışma yaptığını beyan ettiğine vurgu yaptı. Davalı işveren tarafından davacının bu kadar süre evden çalışmasına itiraz edilmeyerek davacının evden çalışma şeklinin itiraza uğramadan kabul edildiği uygulanan çalışma biçimi haline dönüştüğü hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Davalı tanığı M. A. tarafından da davacının gelmediği sürede evden bir müddet çalıştığının ve bu durumu maillerinden gördüğünün beyan edildiği ortadadır. İşverenin ay sonuna kadar herhangi bir devamsızlık tutanağı tutmadığı gibi SGK' yada çalışma gün sayısını tam olarak bildirdiği, bu tarihe kadar davacının uzaktan çalışmasına muvafakat edildiği ve uzaktan çalışma sisteminin kabul edilmediği veya kaldırıldığına dair herhangi bir bildirimin yapılmadığı anlaşılmıştır. Davacıya keşide edilen ihtarnameden ve davacının evden çalışmak istediğine dair beyanından sonra davalı işveren tarafından çalışma düzenine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıp davacıya bildirmesi gerekirken davacı hakkında devamsızlık tutanağı düzenlendiği, davacının devamsızlık yapma kastı bulunmadığı, uzaktan çalışma sistemi ile işine devam ettiği ortadadır. İş akdi haklı nedenle feshedildiği ispat edilmeyen davacının davasının reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararının doğru olmadığı görülmekle, davacı istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının davasının kabulüne, davalı işverenlikçe yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir."