Bandırmalı balıkçılar yeni yıldan umutlu

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar yeni yıla av bolluğu beklentisiyle başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerine balık gönderilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay 1330 kasa sardalya, 1332 kasa hamsi, 4 bin 177 kasa istavrit, 1858 kasa çinekop, 3 bin 166 kasa kolyoz, 799 kasa tekir işlem gördü.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık, yaptığı açıklamada, 2020-2021 av sezonunda balıkçıların müsilaj nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi.

Bunda, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilmemesi gerektiğine yönelik gerçek dışı söylemlerin de etkili olduğunu belirten Işık, "Müsilaj sadece 2020 yılında olan bir şey değil. Biz bunları 1990'larda, 2001'de, 2007'de yaşadık. Balığını da yedik, müsilajın içinde de avcılık yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadı." dedi.

Türk kara sularında en fazla 24 metre derinliğe kadar avlanılabilmesi uygulamasının esnetilmesini talep eden Işık, "2021'i zor bir yıl olarak geçirdik. İnşallah 2022'de bu sıkıntıları yaşamayız." ifadesini kullandı.

Bandırmalı balıkçılardan Cem Tecimen ise hava şartlarının böyle devam etmesi halinde balıkçılığın olumlu ilerleyeceğini anlattı.

Tecimen, "Oksijenin dipte fazlalaşmasından dolayı bol balıkçılık oluyor. Şu anda denizlerimiz akvaryum gibi. Balıkçılık güzel bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.