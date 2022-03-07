Başkan Altınok: "Türkiye'de yağ bitmez" - Son Dakika
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Başkan Altınok: "Türkiye'de yağ bitmez"

07.03.2022 16:11
Başkan Altınok: "Türkiye'de yağ bitmez"

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yağ haberlerine dikkat çekerek, "Türkiye'de yağ bitmez" dedi.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yağ haberlerine dikkat çekerek, " Türkiye'de yağ bitmez" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 'ayçiçeği yağında arz sıkıntısının yaşanacağına' yönelik haberlerin dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşın artan yağ talebine ilişkin sükünet çağrısında bulundu.

Altınok, Türkiye'nin tedarik sorunu yaşamayacağını ve vatandaşların bu konuda panik olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gördüğüm şu ki vatandaşlarımızda bir panik var. Özellikle ayçiçek yağına acayip bir talep var. 1 yıllık, 2 yıllık ihtiyaçlarını alanları gördüm. Herkes birden "Ayçiçek yağı alayım, kalmaz" derse zaten ayçiçek yağı kalmaz ve hiçbir üretim de bunun yerini kısa vadede dolduramaz. Paniğe gerek yok, Türkiye tedariği olan bir ülke. Ayçiçek yağı ve hammaddesinin gümrük vergisi bu açıklamadan 2 gün önce sıfırlanmıştı. Belki fiyatlar düşecekti ama bu yoğun talepten dolayı fiyatların düşmesi bir tarafa ürün karaborsaya düşüyor. Lütfen panik yapmayalım. Türkiye'de yağ bitmez, vatandaşlarımız da yağ sıkıntısı çekmez" diye konuştu - ANKARA

Başkan Altınok: Türkiye'de yağ bitmez

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Turgut Altınok, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Altınok: 'Türkiye'de yağ bitmez' - Son Dakika


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