Başkan Bozbey\'den üreticiye bir müjde daha

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, "Yeter ki üretim olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Bozbey İznik'te

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşmak, talep ve önerileri dinleyerek sorunları yerinde çözmek amacıyla başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Mustafa Bozbey, proje kapsamında İznik ilçesini ikinci kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Toplumun tüm kesimlerine ziyaret

İlk olarak İznik Kaymakam Vekili Ümit Altay'ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, tarihi, kültürü ve inanç turizmiyle dünyada ilgi odağı olan İznik'in turizmdeki payını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Bozbey, program kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile de bir araya geldi. İznik Çinisi'nin tanıtımı için yürütülen projeler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe için hayata geçirdiği ve planladığı projeleri de paylaştı. Daha sonra Muhtarlar Derneği'ni, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini birlikte değerlendirdi. Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından İznik eski belediye binası önünde halkın talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Aşı ve yem desteği vereceğiz"

Bursa'da kırsal bölgelerdeki üreticileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, son olarak çiftçilere mazot desteği ödemelerinin de yapıldığını hatırlattı. Tarıma ve üretime bereket getirmesini dileyen Başkan Bozbey, "Bir taraftan tarımı desteklerken diğer taraftan hayvancılığın gelişimi için de çalışıyoruz. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda yeni bir proje başlattık. Küçükbaş hayvancılık yapanlara aşı ve yem desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla hayvan bakmalarını ve gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girerek başvuru yapabilirler. Başvurulara göre de destek olacağız. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki üretim konusunda gayret olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız" dedi.

"Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan İznik'in hem Bursa hem de Türkiye için son derece önemli bir kent olduğunu söyledi. İznik'in, Osmanlı'nın ikinci başkenti olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Tarihi kokladığımız, birçok değerin günümüze kadar gelmiş olduğu ve korunması gerektiği bir kentteyiz. Bu anlamda İznik'e özel bir önem veriyoruz. 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ziyaretlerimizi yaptık. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni yöneticileri ve personeliyle birlikte İznik'e taşıdık. Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz. Sağlık aracımızla da vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tanıtım açısından Papa'nın gelişini önemsiyoruz"

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say tarafından verilen 'İznik Türküsü' konserinin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Bozbey, ünlü sanatçı Fazıl Say'a çalışmasından dolayı teşekkür etti. Birinci Konsil'in kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla son seçilen Papa'nın Kasım ayı içerisinde İznik'i ziyaret edeceğini açıklayan Başkan Bozbey, "Papa'nın yapacağı ziyaret, Bursa ve İznik turizminin gelişimine katkı sağlayacaktır. İznik'in tarihi birikiminin ortaya konması açısından da bu ziyaret önemli. Bu ziyaretle birlikte İznik daha fazla dışarıdan misafiri kabul eder hale gelecektir. İlçe halkının da buna hazır olması lazım. Gelecek misafirlerin konaklama ihtiyaçlarının iyi şekilde karşılanması lazım. Bunları yaptığımız takdirde İznik ve Bursa, çok iyi bir turizm hareketliliği yaşayacaktır" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ile görüşerek kente dair düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Seden Bozbey de üretici kadınlarla buluştu

Bu arada Seden Bozbey de belediye yöneticileri ile birlikte Boyalıca Ürün Toplama Merkezi'ni ziyaret ederek İznikli üretici kadınlarla buluştu. Bölgeyle ilgili problemlerini ve beklentilerini dinleyen Seden Bozbey, çözüm önerileri ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bursa'nın tüm ilçelerinde üretici kadınlarla buluşarak çalışmalarına katkı sunacaklarını belirten Seden Bozbey, Bursa'nın güçlü kadınlarıyla gelişeceğini ifade etti. Buluşmadan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İznikli kadınlar ise Seden Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - BURSA