Başkan Bozbey'den üreticiye bir müjde daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Başkan Bozbey'den üreticiye bir müjde daha

Başkan Bozbey\'den üreticiye bir müjde daha
08.08.2025 17:21  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, "Yeter ki üretim olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Bozbey İznik'te

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşmak, talep ve önerileri dinleyerek sorunları yerinde çözmek amacıyla başlattığı "Başkan Bozbey Burada" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Mustafa Bozbey, proje kapsamında İznik ilçesini ikinci kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Toplumun tüm kesimlerine ziyaret

İlk olarak İznik Kaymakam Vekili Ümit Altay'ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, tarihi, kültürü ve inanç turizmiyle dünyada ilgi odağı olan İznik'in turizmdeki payını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Bozbey, program kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile de bir araya geldi. İznik Çinisi'nin tanıtımı için yürütülen projeler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe için hayata geçirdiği ve planladığı projeleri de paylaştı. Daha sonra Muhtarlar Derneği'ni, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini birlikte değerlendirdi. Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından İznik eski belediye binası önünde halkın talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Aşı ve yem desteği vereceğiz"

Bursa'da kırsal bölgelerdeki üreticileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, son olarak çiftçilere mazot desteği ödemelerinin de yapıldığını hatırlattı. Tarıma ve üretime bereket getirmesini dileyen Başkan Bozbey, "Bir taraftan tarımı desteklerken diğer taraftan hayvancılığın gelişimi için de çalışıyoruz. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda yeni bir proje başlattık. Küçükbaş hayvancılık yapanlara aşı ve yem desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla hayvan bakmalarını ve gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girerek başvuru yapabilirler. Başvurulara göre de destek olacağız. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki üretim konusunda gayret olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız" dedi.

"Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan İznik'in hem Bursa hem de Türkiye için son derece önemli bir kent olduğunu söyledi. İznik'in, Osmanlı'nın ikinci başkenti olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Tarihi kokladığımız, birçok değerin günümüze kadar gelmiş olduğu ve korunması gerektiği bir kentteyiz. Bu anlamda İznik'e özel bir önem veriyoruz. 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ziyaretlerimizi yaptık. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni yöneticileri ve personeliyle birlikte İznik'e taşıdık. Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz. Sağlık aracımızla da vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Tanıtım açısından Papa'nın gelişini önemsiyoruz"

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say tarafından verilen 'İznik Türküsü' konserinin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Bozbey, ünlü sanatçı Fazıl Say'a çalışmasından dolayı teşekkür etti. Birinci Konsil'in kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla son seçilen Papa'nın Kasım ayı içerisinde İznik'i ziyaret edeceğini açıklayan Başkan Bozbey, "Papa'nın yapacağı ziyaret, Bursa ve İznik turizminin gelişimine katkı sağlayacaktır. İznik'in tarihi birikiminin ortaya konması açısından da bu ziyaret önemli. Bu ziyaretle birlikte İznik daha fazla dışarıdan misafiri kabul eder hale gelecektir. İlçe halkının da buna hazır olması lazım. Gelecek misafirlerin konaklama ihtiyaçlarının iyi şekilde karşılanması lazım. Bunları yaptığımız takdirde İznik ve Bursa, çok iyi bir turizm hareketliliği yaşayacaktır" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ile görüşerek kente dair düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, ilgi ve alakadan dolayı Başkan Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Seden Bozbey de üretici kadınlarla buluştu

Bu arada Seden Bozbey de belediye yöneticileri ile birlikte Boyalıca Ürün Toplama Merkezi'ni ziyaret ederek İznikli üretici kadınlarla buluştu. Bölgeyle ilgili problemlerini ve beklentilerini dinleyen Seden Bozbey, çözüm önerileri ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bursa'nın tüm ilçelerinde üretici kadınlarla buluşarak çalışmalarına katkı sunacaklarını belirten Seden Bozbey, Bursa'nın güçlü kadınlarıyla gelişeceğini ifade etti. Buluşmadan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İznikli kadınlar ise Seden Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Bozbey'den üreticiye bir müjde daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 17:26:25. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey'den üreticiye bir müjde daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.