Başkan Oran: "Hiçbir ürününüzü tarlada bırakmayacağız, bıraktırmayacağız"

Kısa bir süre önce kurulan ve ilk genel kurul toplantısını yapan Çeşme Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Büyüyün, artın. Daha çok komşuyla daha çok tarım yapın. Daha çok ürün elde edin. Hiçbir ürününüzü tarlada bırakmayacağız, bıraktırmayacağız" dedi.

Çeşme Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını 24 Aralık Cuma günü Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kurucu başkanlığını Kazım Beyaz'ın yaptığı ve kurucu ortakların katıldığı genel kurul toplantısında divan başkanlığına Salih Seymen, divan üyeliklerine ise İbrahim Özcan ve Hüseyin Aksu seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Büyüyün, artın. Daha çok komşuyla daha çok tarım yapın. Daha çok ürün elde edin. Hiçbir ürününüzü tarlada bırakmayacağız, bıraktırmayacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. 'Tarladan sofraya' diye bir uygulama yaptık. Kimileriniz tarladan satış yaptı, kimileri de haftada 2 gün Ilıca'da satış yaptı. Siz daha çok ürün çıkartın, biz o pazarı daha çok güne yayalım. Ama mümkün olduğu kadar hibritten, kimyasal gübreden uzak durarak iyi tarıma yöneleceğiz. Çünkü iyi tarımda mahsul daha çok para ediyor. Bunu görmemiz gerekir. Bizim sakız enginarımız hibrite göre daha az veriyor ama daha çok kazandırıyor" diye konuştu.

"Bu yıl 70 ton karakılçık buğdayı satın aldık, seneye de kara yulaf tohumu dağıtacağız"

Herkesin Çeşme'yi deniz, güneş, kum, eğlence olarak gördüğünü belirten Başkan Oran, "Ama bu pandemi döneminde herkes gördü ki 'başka bir tarım mümkün' diyerek Çeşme'de Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'nü kuran Çeşme Belediyesi haklıymış. Üretim bizim her şeyimiz. Çeşme'de tarım ve hayvancılık mümkün. Biz bunu gördük ve belediye olarak bu konuda birçok adımı attık. Önce satın alma garantisi ile karakılçık buğdayı tohumu dağıttık. Dağıttığımız ilk sene ÇEŞTUR olarak 17 ton buğday satın aldık. Tohum dağıttığımız herkes para kazandı. Bu sene ise 70 ton satın aldık. Buğdayı sizin öz malınız ÇEŞTUR 5 liradan satın aldı. Geçen sene 60 civarında üreticiye dağıtmışken, bu sene 100'ün üzerinde üreticiye dağıttık. 'Karakılçık yetmez' dedik, şimdi de kara yulaf, daha önce Çeşme Belediyesi'nin işgal altında olan tarım arazilerine diktik. Bizim endemik ürünümüz olan kara yulafı seneye sizlere tohumluk olarak dağıtacağız. Yine satın alma garantisi vereceğiz" dedi.

"Ünlü anasonumuz bu sene daha çok ekilecek"

Çeşme'nin dünyaca ünlü anasonunun yeniden ekilmeye başladığını ifade eden Oran, "Hatırlarsınız bazı içkilerin etiketinde 'Çeşme anasonundan üretilmiştir' diye yazardı. Ama Çeşme anasonunun üretiminin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. 30-40 sene sonra Çeşme anasonunu yeniden tarlalarla ve Çeşmelilerle buluşturduk. 20 liradan satılan Denizli anasonunun karşılığında, Çeşme anasonunu 40 liradan satın aldırdık. Aynı tohum, fakat bizim Çeşme'mizde dikilince rayihası çok daha özel. Bu sene daha çok ekilecek" şeklinde konuştu.

"Çeşme limonu ve mandalini ederinde satılacak"

Çeşme'nin yöresel ürünlerine önem verdiklerini vurgulayan Başkan Oran, "Çeşme limonu, Çeşme mandalini, beyaz soğan ve sakız enginarı da bizim ürünlerimiz. Beyaz soğanla ilgili tanıtımlar yaptık. Ama Çeşme limonunun tanıtımında biraz geri kaldık. Bu sene kooperatifiniz, Çeşme limonunun alımında ve satımında hareketli ve canlı olmalı. Biz ÇEŞTUR olarak ciddi miktarda Çeşme limonu aldık. Ama yetmez. Bu kooperatif artık kuruldu ve kimse önüne geçemeyecek. Çeşme Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çeşme limonunu, Çeşme mandalinini alacak, belediyelere ve belediyelerin gösterdiği şirketlere satacak. Çeşme limonu ve mandalini ederinde satılacak. Çok ucuza vermeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"Geçen sene 500 bin sakız enginarı aldık"

Geçen sene 500 bin civarında sakız enginarını tarladan son kesti olarak aldıklarını ve birçok belediyeye sattıklarını hatırlatan Başkan Oran, "Kooperatif olarak bu sene enginarda daha hareketli olmalısınız. Daha büyük satın alma ve daha büyük satış gerçekleşmeli. Sakız enginarı tarlada kalmayacak. Çiftçilerin doğru şekilde daha verimli bir şekilde üretim yapmalarına yardımcı olacağız. Topraklarını ekmekten vazgeçmelerine siz engel olacaksınız. Yetmez, buradaki ak saçlıların yerine gençlerin de topraklarıyla barışıp yeniden ekmeye, işlemeye başlamaları için Çeşme Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Toprak analizleri yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor"

Konvansiyonel tarım yapılmasını istemediklerini belirten Oran, "Büyük miktarlarda para etmeyen tarım yapmayın. Çeşme'mize has ürünlerin, para kazanabileceğiniz ürünlerin üretimini yapın diyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte toprak analizleri yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Sakız, seneler sonra hasat edildi. Binlerce sakız fidanı toprakla buluştu. O efsane Çeşme sakızı sahalara geri döndü" diye konuştu.

"Çeşme Belediyesi, Çeşmeli üreticinin sonuna kadar arkasında ve arkasında olmaya devam edecek"

Çeşme'de tarım atılımlarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Oran, "Çeşme Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü, satın aldığı traktör ile çiftçimizin emrinde. Biz geldiğimizde tarlamızı sürecek doğru dürüst bir traktörümüz bile yoktu. Sağolsunlar tarlalarımızı dostlarımız sürdü. Ama bundan sonra biz, köylümüzün tarlasını da gerekli şekilde destek vererek süreceğiz. Tohumunuz, gübreniz, tarlayı sürmek için traktörünüz, ne gerekiyorsa işte kooperatifiniz burada. Arkasında da dağ gibi Çeşme Belediyesi var. Bütün borçlarını kuruş kuruş ödemiş, hiçbir müteahhide borcu olmayan, SGK borcu olmayan Çeşme Belediyesi, Çeşmeli üreticinin sonuna kadar arkasında ve arkasında olmaya devam edecek" dedi.

"Sadece tarım değil, hayvancılıkta da çalışmalarımız devam ediyor"

Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Sadece tarım değil, hayvancılıkta da çalışmalarımız devam ediyor. Kaçali sürümüzü aldık, getirdik. Yok olmaya yüz tutmuştu. Sakız koyununa da desteklerimiz devam edecek. Her türlü yerel üründe Çeşme Belediyesi sonuna kadar çiftçimizin arkasında olmaya devam edecek. Yolunuz açık, ürününüz bereketli olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

"Projelerimiz uygulamaya geçti"

Çeşme Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Kazım Beyaz da kooperatifin 12 Ağustos tarihinde kurulduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi işbirliği ile Kaçali koyun projemiz uygulamaya geçti. Ayrıca Çeşme Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile üreticilerimize anason tohumu dağıttık. 2022 yılında bir içki firmasına anason satışını gerçekleştireceğiz. Ünlü Çeşme anasonunun yaygın üretiminin gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız protokolle sakız koyunu satmak isteyen üreticilerimizden sakız koyunlarını alıp, Büyükşehir Belediyesi'ne satışını yapacağız. Sakız koyunları satışı bizim kooperatifimiz üzerinden olacak ve Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi üreticilere dağıtımını yapacak. Amaçlarımızdan birisi de Çeşme'nin sakız enginarı ile ilgili. Bilindiği gibi enginarın satışı ile ilgili bir aracı kuruluş yoktu. Her zaman sıkıntı yaşadık. Kooperatifimiz bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak" dedi.

Çeşme Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilk genel kurul toplantısında yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Kazım Beyaz, Mehmet Taylan ve Özkan Çetinkaya, Yedek Üyeliklere Nuri Avcı, İbrahim Topal ve Mustafa Kemal Özay seçilirken, Denetim Kurulu Asil Üyeliği'ne Salih Seğmen, Yedek Üyeliğe de İbrahim Özcan seçildi. - İZMİR