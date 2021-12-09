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Başkan Özmeriç: "Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi" - Son Dakika

Başkan Özmeriç: "Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi"

09.12.2021 13:17
Başkan Özmeriç: "Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi"

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç artan akaryakıt fiyatlarına ve asgari ücrete gelecek olan zammın göz önünde bulundurularak okul servisi yapan esnafların fiyat tarifelerinde güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç artan akaryakıt fiyatlarına ve asgari ücrete gelecek olan zammın göz önünde bulundurularak okul servisi yapan esnafların fiyat tarifelerinde güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamanlara yetişemediklerini ifade eden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Eylül ayında okullar açılmadan fiyat tarifelerinin belirlendiğini ancak o aydan bu yana akaryakıta yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldiğini belirterek okul servisi işi yapan esnafın zor durumda olduğunu belirtti. Taşımacı esnafının ayakta kalmasının çok zor hale geldiğini ifade eden Başkan Özmeriç, "Aydın Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) bir zam talebimiz oldu. İl ve İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü'ne de taleplerimizi ilettik. Kısacası ilgili tüm kurumlardan taleplerimiz var. Bizim zam talebimiz tüm toplu taşıma araçları ve okul servis araçlarının fiyat tarifeleri ile ilgiliydi. Sağ olsunlar taleplerimizin bir kısmı olumlu karşılandı. Ticari taksilere, toplu taşıma araçlarına bir miktar fiyat ayarlaması geldi. UKOME toplantısında almış olduğumuz fiyat tarifeleri ile ilgili UKOME kuruluna teşekkür ediyorum. Ancak bu zam uygulamaya geçmeden hepimizin takip ettiği gibi son iki günde akaryakıta gelen zamlarla birlikte bu artış da eridi gitti" dedi.

"Böyle giderse öğrenci taşıyacak okul servisi bulamayacağız"

Okul servisi işletmecilerinin taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Özmeriç, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı taşıyan okul servisi işletmecileri göz ardı ediliyor. Korkarım ki bunun sonucunda biz artık gelecekte çocuklarımızı taşıyacak okul servisi bulamayacak duruma geleceğiz. Eylül ayında okullar başlarken yeni fiyat tarifesini almış olan okul servislerimizin işletmecileri yeniden bir fiyat ayarlaması yapılması gerektiğini bizlere belirttiler. Bizler de gerekli yerlere talepte bulunduk. Bu konu olumsuz karşılandı. Eylül ayından bugüne kadar akaryakıta yaklaşık yüzde 50 oranında zam geldi. Bu rutin yapılan bir şey değil, kısa zamanda gelen bir zam oldu. O nedenle yeniden bir fiyat tarifesi ayarlanması şart oldu. Bu artışlar sadece akaryakıt fiyatları ile sınırlı kalmayacak. Motorlu taşıtlar vergilerinde yüzde 25 ve diğer tüm vergi ve harçlarımızda da yüzde 35 artış olacak. Okul servis araçlarında kendimiz ile beraber bir sigortalı rehber personel çalıştırmak zorundayız. Asgari ücret zammı ile birlikte maliyetlerimiz bir kat daha yükselecek. Bizim ayakta kalabilmemiz için bunların acilen değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Taşımalı eğitim yapan esnaflar da zor durumda"

Başkan Özmeriç okul servis araçların bir kısmının taşımalı eğitim yaptığını ve bu esnaflarında zor durumda olduğunu belirten açıklamasında "Okul olmayan kırsal mahallelerden diğer okullara öğrenci de taşıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ihaleleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında o dönemki fiyatlar göz önüne alınarak yapıldı. Haziran ayından da bugüne kadar yükselen girdilerimizin karşılanabilmesi ve esnafın ayakta kalabilmesi için bunların da yeniden değerlendirilmesi ve taşımalı eğitim yapan esnafımızın da fiyatlarının güncel şartlara getirilmesi gerekiyor. Bu durum göz ardı edilir de fiyatlar da güncelleme yapılmazsa tekrar ifade ediyorum önümüzdeki yıllarda servis yapacak esnaf bulamayacağız. Zaten pandemi döneminde bu esnaflarımız hiç çalışmadı. Kendileri tarım işlerinde yada başka mesleklerde çalışarak ayakta kalmaya çalıştılar. Şu anda da tekrardan bu mesleklerini yapmak için uğraşırken onların dertlerinin göz ardı edilmesine ben anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Özmeriç, ayrıca diğer sürücülerin okul servislerine trafikte gereken önem ve saygıyı göstermesini de beklediklerini kaydederek özellikle okul önlerinde öğrenci servisleri için ayrılmış alanlara diğer araçların park etmemesini istedi. - AYDIN

Başkan Özmeriç: Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi
Başkan Özmeriç: Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi

Akaryakıt, Eylül, Aydın, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özmeriç: 'Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Özmeriç: "Okul servislerinin fiyat tarifelerinde güncelleme kaçınılmaz hale geldi" - Son Dakika
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