Başkan Tekli: "3 günlük açığı gidereceğiz"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Türkiye genelindeki tüm OSB'lerde yaşanan enerji kısıtlamasının üretime darbe vurmaması için çalıştıklarını belirterek, "Sanayicilerimiz hafta sonları da üretim yaparak bu sıkıntının üstesinden gelecekler" dedi.

Türkiye'deki tüm OSB'lerde 3 gün boyunca yapılan elektrik kısıtlaması ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Tekli, "MTOSB olarak 3 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bölgelerimizde bu hafta 3 gün boyunca enerji kısıtlamasına gidiliyor. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz haftadan bu yana sanayicilerimize gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Pazar günü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, enerji kısıntıları konusunda düzenlenen istişare toplantısında, sanayicilerin taleplerini dinledi. Biz de online yapılan bu toplantıda taleplerimizi dile getirdik. OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı" ifadelerini kullandı.

MTOSB olarak ciddi bir üretim hacmi yakaladıklarının altını çizen Tekli, "Üretim rakamlarımızdaki artış ile birlikte enerji tüketim rakamlarımız da artıyor. Geçtiğimiz ay 130 milyon TL doğalgaz, 40 milyon TL elektrik faturası ödedik. Yapılan elektrik kısıtlaması sürecinde OSB'lere yüzde 10 ila 20 arasında kullanım hakkı verildi. Biz ise yaptığımız çalışmalar sonrasında özellikle soğuk hava depolarımızdaki ürünlerin zarar görmemesi adına yüzde 10'luk bir kullanım hakkı daha aldık. Ayrıca fırınları olan, ekmek üretimi yapan, cam sektörüne ait fırınlar, soğuk hava depoları ve bölgemizde depolama yapılan ürünlerin bozulmaması için çözümler ürettik. Bu 3 günlük süreci en az hasar ile atlatacağımızdan eminim. Sanayicilerimizin birçoğu önümüzdeki günlerde hafta sonları çalışarak, ek mesailer ile bu süreci zararsız bir şekilde atlatacaklardır. Üretim, ülke ekonomisi için olmazsa olmaz bir unsur. Devletimiz de bunun bilincinde ve bunun için çözüm önerilerini ivedilikle harekete geçiriyorlar. Bu 3 günlük açığı sanayicimizin bilgi becerisi ve tecrübesi ile atlatacağından eminim. 3 gün boyunca üretimimizi tamamen durdurmayacağız. Enerjimiz var ama bunu kısıtlı kullanmamız gerekiyor. Mersinli sanayicilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağından kuşkumuz yok" dedi. - MERSİN