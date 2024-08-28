Başkan Yalçın: "Temmuz ihracat rakamları sevindiricidir"

Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2024 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

İhracatta iç ve dış kaynaklı yaşanan tüm sıkıntılara rağmen rakamların azımsanamayacağını dile getiren Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ilk 7 aylık ihracatı 2 milyar 143 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Yılsonu projeksiyonuna göre ihracatımız 2023 yılı rakamlarını yakalayacak gibi görünmektedir. Bu şehrimiz için sanayicilerimiz için başarı olarak görülmelidir" dedi.

Kayseri'nin Temmuz ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin Temmuz ayında yaptığı ihracat 326 milyon 883 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki ay olan Haziran'a oranla yaklaşık yüzde 26 büyüme göstermiştir. Temmuz ayında yaşanan bu büyüme sevindiricidir" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin ithalat rakamlarını da değerlendiren Yalçın, "Kayseri olarak Temmuz ayında yaptığımız ithalatımız 147 milyon 256 bin dolar seviyesinde olmuştur. Haziran ayı ithalat rakamına baktığımızda ithalatımızda yüzde 22 civarında bir artış söz konusudur. 2023 yılı Temmuz ayı ithalatımızın 160 milyon dolar civarında olduğunu hatırlarsak, ithalatımızda düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. 2024 yılı ilk 7 aylık ithalatımız ise 886 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin ihracatının artması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğine inandıklarını belirten Başkan Yalçın, "Şehrimiz sanayicileri, ürettiklerini yurt dışı piyasalara arz ederken lojistik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yüksek navlun bedelleri rekabetimizi etkilemektedir. İhracatçı sanayicilerimizin döviz kurlarının enflasyona nazaran düşük kalması nedenli dünya pazarlarında rekabet sıkıntıları çektikleri de önemli bir gerçektir" dedi.

Yalçın değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesindeki çalışmaları ve atılan adımlar etkisini göstermektedir. Yüksek enflasyonla mücadele sırasında bazı olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu çerçevede sanayicilerimizin üretim yapma ve ihracatta artış sağlama açısından, krediye ulaşmaları zor hale gelmiştir. Krediye erişimin rahatlatılması, uzun vade ve düşük faiz içeren kredi olanaklarının artırılması gerekmektedir. İhracatçılarımızın yeşil pasaport edinmesi konusundaki sınırlamaların makul seviyeye çekilmesi, özellikle AB ülkelerinde yaşanan vize sorunlarının giderilmesi öncelikli beklentiler arasındadır."

Başkan Yalçın, üreten, istihdam sağlayan ve ihracatta yeni başarılara imza atan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ