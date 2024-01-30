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Başkent EDAŞ, Karabük'te enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yeniledi - Son Dakika
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Başkent EDAŞ, Karabük'te enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yeniledi

Başkent EDAŞ, Karabük'te bulunan enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yenilediğini duyurdu. Yapılan çalışma ile bölgede orta gerilim işletme gerilimi 36 kV'a yükseltilerek 780'den fazla tesisat ve 2 bin 200'den fazla tüketiciye kaliteli ve kesintisiz enerji sağlandı. Proje kapsamında ayrıca köylerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yeni enerji nakil hatları ve şebekeler tesis edildi.

Başkent EDAŞ, Karabük\'te enerji nakil hattını 41 milyon TL yatırımla yeniledi
30.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 10:54
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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Karabük'te bulunan enerji nakil hattını 41 milyon lira yatırımla yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karabük'te 177 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına devam eden Başkent EDAŞ, 1978'de inşa edilen Enerji Nakil Hattı ve bu hatta bağlı yerleşim yerlerini besleyen hatların kullanım ömrünün dolması nedeniyle başlatılan altyapı yenileme projesini tamamladı.

Şirketin 41 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği proje ile 786 tesisat ve 2 bin 280 tüketicinin kullanımı için kaliteli ve kesintisiz enerji sunuldu.

Başkent EDAŞ, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Karabük'te hayata geçirilen yeni yatırım projesiyle Bolkuş, Pirinçlik, Salmanlar, Demirciler, Şenler, Sipahiler ve Düzçam köylerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 8,2 kilometre enerji nakil hattı, 6,25 kilometre müşterek yüksek gerilim şebeke ve 13,3 kilometre alçak gerilim şebekesi tesis edildi.

Kullanılan enerji kalitesini artırmak ve kesintileri engellemek için 2 bin 500 kilovolt-amper (kVA) gücünde trafo yenileme çalışmalarının da yapıldığı bölgede 5 adet kesicili ölçü kabini de hizmete alındı.

Kaynak: DHA
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