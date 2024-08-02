Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, Bakım ve Yatırım Hizmetlerini Sürdürdü

Ekonomi

Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, yılın ilk 6 ayında Karabük, Çankırı, Osmaniye ve İstanbul Anadolu Yakası'nda trafo, dağıtım merkezi, hat ve aydınlatmalara yönelik bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Karabük ve Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini kesintisiz yürüttü.

Başkent EDAŞ, Karabük'te 1770 trafo ve 7 bin 906 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürütüyor. Karabük'ün Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 939 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 1 pano ile 14 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 359 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Karabük'te toplam 19 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 320 yeni aydınlatma armatürü, yeni 15 elektrik panosu ile 22 trafo merkezinin montajını da tamamladı.

Şirket, Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 51 trafo ve 10 bin 34 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Çankırı'nın ilçe ve köylerinde bulunan 2 bin 410 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 10 pano ile 11 trafo ve 19 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 520 kilometrelik hattın bakımı da yapıldı.

Toplam 13 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, Çankırı'da 530 yeni aydınlatma armatürü, 3 elektrik panosu ile 2 trafo montajını da tamamladı.

Açıklamada, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ'ın yılın ilk 6 ayında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Toroslar EDAŞ

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de hizmet verdiği 3 bin 20 trafo ve 13 bin 27 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Osmaniye'nin Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1942 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 66 trafo ve 111 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 283 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Osmaniye'de toplam 86 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden ekipler, kentte 1814 yeni aydınlatma armatürü, 65 elektrik panosu ve 52 trafo merkezinin montajını yaptı.

Açıklamada, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirketin yılın ilk 6 ayında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiği ve Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürdüreceği aktarıldı.

AYEDAŞ

AYEDAŞ, hizmet verdiği 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'ın Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 33 bin 62 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, söz konusu ilçelerde 738 pano ile 12 trafo ve 841 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 1559 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

Toplam 312 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, 546 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajı da yapıldı.