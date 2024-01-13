Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, yaş sebze ve meyve ihracatında rekor kırdı

Türkiye genelinde geçen yıl yapılan yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatının 850 milyon dolarlık bölümünü, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) gerçekleştirdi.

Geçen yıl ihracatını yüzde 4,4 artırarak 2 milyar 674 milyon dolara çıkaran Batı Akdenizli ihracatçılar, yaş sebze ve meyve sektöründe rekor satış yaptı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, dünyadaki ekonomik daralma ve komşu ülkelerdeki savaşlar ile çatışmalara rağmen bölge olarak ihracatı artırmayı başardıklarını söyledi.

Birlik olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir satışa imza attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Beklentilerimizin üzerinde bir rakama ulaştık. 2023'ün başında mevcut rakamları korumayı hedefliyorduk. Çünkü ağırlıklı olduğumuz pazarlar gelişmiş ülkeler ve bu ülkelerde ciddi bir resesyon var. Bu ekonomik daralma karşısında ihracatçılarımız büyük özveriyle ciddi atılımlar yaparak artışı sağladılar. Yüzde 4,4'lük artış, bu şartlarda çok ciddiydi. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan birliğimiz, ihracat rekoru kırdı."

Bölgede 2 bin 700'e yakın ihracatçının ülkeye döviz girdisi sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, geçen yıl 2 milyar 674 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Batı Akdeniz, yaş sebze ve meyvede lider konumda

Çavuşoğlu, bölgenin lokomotif sektörünün yaş sebze ve meyve olduğuna, bölge olarak hem Türkiye'nin ihtiyacını hem de yurt dışı taleplerini karşıladıklarına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"2023'te yaş sebze ve meyvede tarihi rekor kırdık, beklentimizin çok üzerinde, bir önceki yıla göre yüzde 27'nin üzerinde bir artış sağladık ki bu kadar büyük bir artışı beklemiyorduk. Hem miktar hem de rakamsal olarak artışımız oldu. Yaklaşık 850 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleşti. Yaş sebze ve meyvede birliğimiz adına yapılan ihracat Türkiye'nin yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu gerçekten bizler için sevindirici."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının ise yaklaşık 3,5 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyvede ihracatın büyük bir bölümünü domates ile biberin oluşturduğunu aktararak, "Domates ve biberde Türkiye'de açık ara öndeyiz. Bölgenin yaş sebze ve meyve ihracatının yüzde 50'sini domates ve biber oluşturuyor. Domateste yaklaşık 250 milyon dolara yakın, biberde de 200 milyon dolara yakın ihracatımız söz konusu." diye konuştu.

Domates ve biberde ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderdiklerini ve ilk sırada Almanya'nın yer aldığını belirten Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya da ciddi satışların gerçekleştiğini söyledi.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyvede bu yıl için bir milyar dolarlık ihracatı hedeflediklerini kaydetti.

Bölge ihracatında 2024 hedefi, 2 milyar 800 milyon doların üstüne çıkmak

İhracatçılar açısından 2023'ün zor bir yıl olduğunu, bu yılın da aynı zorluklarla geçeceğini ifade eden Çavuşoğlu, mevcut pazarlardaki ihracat rakamlarını koruyabilmek, farklı pazarlara girebilmek amacıyla gerek ticari heyet ziyaretleri gerekse URGE çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, bölge ihracatçılarının 2023'te başarı hikayesi yazdığına ve bu hikayenin bu yıl da devam edeceğine işaret ederek, bu yıl için 2 milyar 800 milyon doların üzerinde bir ihracat hedeflediklerini söyledi.

Bu doğrultuda ilk 6 ayda 7-8 ülkeye ticari heyet ziyareti planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, gıda, ağaç-orman, madencilik ve kozmetik sektörlerinde Avrupa ve uzak ülkelere gideceklerini sözlerine ekledi.