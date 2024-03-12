Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenliyor

Ekonomi

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar. Proje yazımı, ekip oluşturma ve yönetim gibi konularda katılımcılara kapsamlı bir eğitim sunuluyor.

Eğitime katılan kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma için kritik öneme sahip. Antalya'daki çeşitli belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, bu eğitim sayesinde bir araya gelerek ortak projeler geliştirmeye yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendiriyorlar. Bu iş birliği, bölgenin potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim katılımcılarını umutlandıran bir atmosfer

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen eğitim, bölgedeki kurum ve kuruluşları bir araya getirerek iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Eğitime katılanların yüksek motivasyonu ve istekli yapıları, gelecekteki projeler için umut verici bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle katılımcıların bilinç düzeylerinin yüksek olması, projelerin başarılı bir şekilde ilerlemesine olan inancı artırıyor.

Eğitime katılan kursiyerlerden Didem Yılmaz, "Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde çevre yüksek mühendisi olarak çalışıyorum. Bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Uygulamalı proje döngüsü yönetimi Interreg Next Med Proje Hazırlama Eğitimi'nden BAKA'nın duyurusu ile haberdar olduk. Eğitimden tabii ki güzel beklentilerimiz var. Bir proje nasıl yazılır, nasıl ilerlenir, nasıl ekip oluşturulur onları öğreniyoruz. Eğitimin proje geliştirme süreçlerimize faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Programın eğitmeni Ali Öztüfekçi ise, "Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı'na ülkemiz ilk defa dahil oldu, bu anlamda eğitimimizin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu eğitimleri online olarak verdik ancak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği bu atölye çalışması ve katılımcıların da yüksek profilli ve istekli yapısı beni açıkçası çok umutlandırdı. Çünkü herkes çok bilinçli ve ne yapmak istediklerini biliyorlar. Sadece rehber ya da diğer ince detaylarla ilgili takıldıkları bir takım hususlar var. Ancak burada herkesin gönüllü olarak irade göstermesi başarının önünü açıyor ve ciddi bir potansiyel görüyorum. Bu potansiyelle beraber de 15 günlük atölye çalışmamız devam ediyor. Bu uygulama sonucunda arkadaşlarımızın da kendi kurumları ile ilgili güzel projeler çıkaracaklarının izlenimini edinmiş oluyorum" ifadelerini akardı.

Öztüfekçi ayrıca, "Özellikle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programından bahsetmek gerekirse, kıtaları kapsayan çok geniş bir program olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sorunları da daha geniş ve iş birliği imkanları da çok geniş. Diğer bütün sınırötesi iş birliği programlarından ufak tefek farklılıkları var. Makine ekipman satın alınmasından daha çok bilinç oluşturulması, network kurulması ve insanların daha çok bir araya getirilip bilginin yayılmasını amaçlayan bir program. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının bu noktadaki iradesi çok önemli ve değerli. Katılımcı kuruluşların Antalya'dan ve Burdur'dan gelen paydaşların da rolü değerli. Bu çalışmanın çok değerli projeler için altlık oluşturduğuna inanıyorum. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz" diyerek sürece dair olumlu beklentilerini paylaştı.

Eğitime katılan kursiyerlerin çalıştığı kurumlar şunları: "Burdur Orman İşletme, ISUBÜ, Karamanlı Belediyesi, Finike Belediyesi, MAKÜ TTO, TSO, ALKÜ, Antalya Gıda Kontrol Lab., Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü, Isparta Belediyesi." - ANTALYA