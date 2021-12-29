Malatya'da market denetimleri son sürat devam ediyor

Malatya'nın Battalgazi ile Yeşilyurt İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetimlerine hız verdi.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmeye çalıştığı belirtilen Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fahiş fiyat satışlarına karşı denetimlerine hız verdi. Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivas Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatları karşılaştırdı. Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını da bakarak güncel fiyatları kayıt altına aldı. Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar denetimlerden memnun

İlçedeki denetimlerini aralıksız devam ettiren ekiplerin bu çalışmaları, vatandaşlardan da büyük takdir toplamaya devam ediyor. Denetimlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Ömer Gökcük isimli vatandaş, "Battalgazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimleri yerinde buluyorum. Bu denetimlerin daha sık olması bekliyoruz. Tüm marketlerde yapılması lazım. 4-5 marketi gezdim ve fiyatlarda kısmi düşüşler var. Denetimlerin faydasını görüyoruz. Başkanımıza ve zabıta ekiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" derken, Sefa Kanar isimli vatandaş ise "Fiyatları kontrol altında tutmak için bu denetimlerin olması gerekiyor. Tabii burada denetimlerin sıklığı da önemli. Marketler sürekli takip edilerek, vatandaşların lehine kararlar alabilir. Milletimiz doların yükselmesi ile artan market fiyatlarından şikayetçi, 'Dolar düştü fiyatlar neden düşmüyor' diye. Burada zabıtaların denetimleri devreye giriyor. Genel olarak temel ihtiyaçlarda bir indirim söz konusu. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Battalgazi Belediyesi olarak her alanda denetim ve kontrolleri sıkı bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizen Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, "Battalgazi Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince; ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi yapıyoruz. Devam eden bu denetimlerimizi bundan sonra Malatya Ticaret İl Müdürlüğü Denetim ekipleri ile birlikte ortaklaşa yapacağız. İlçemiz sınırları içerisinde son bir ay içerisinde 300 iş yeri denetlenmiş ve yapılan denetimlerde kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanaklar tanzim edilmiştir. Bu denetimlerimizi zabıta ekipleri ve Malatya Ticaret İl Müdürlüğü Denetim ekipleri ile birlikte vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla aralıksız olarak devam ettireceğiz" dedi.

Yeşilyurt'ta denetim

Bu arada, Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki marketlerde fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularındaki denetimlerini artırıp, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm marketleri sıkı takibe aldı.

Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerinde bulunan ekipler, etiket ve kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapıp, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarını kontrol etti. Fiyatları ve etiketleri dikkatlice inceleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki denetimleri artırdıklarını söylediler.

Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası marketlerdeki fiyat denetimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Belli aralıkla ilçe genelindeki tüm marketler, lokantalar, iş yerleri ve esnaflara yönelik denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, görev sahamızdaki tüm marketlerde fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdılar. Tüketiciyi korumak ve güvenli alış veriş için her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz denetimler sırasında gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakıyorlar. Raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekiplerimiz, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını özenle kontrol ediyorlar. Fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk yapmak isteyenlere asla göz açtırmıyoruz, bu konuda tavrımız kesin ve nettir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve yüksek fiyattan ürün almasına izin vermiyoruz, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Döviz kurundaki düşüşün market fiyatlarına olan yansımasının sıkı takipçisiyiz, kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimize gerekli talimatları verdik, kimseye göz açtırmayacaklar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için sürekli sahada olan zabıtalarımız, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımcı olan tüm market sahipleri, çalışanları, esnaflarımız ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri de denetimleri yoğunlaştırarak sürdüreceklerini belirttiler. - MALATYA