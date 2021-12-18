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Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı - Son Dakika

Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

18.12.2021 11:36
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve BEM-BİR-SEN arasında 2022-2023 yıllarını kapsayacak 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalanarak, memurların mali ve sosyal haklarındaki artış yüzde 80'den yüzde 120'ye yükseltildi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi ile Belediye ve BEM-BİR-SEN arasında 2022-2023 yıllarını kapsayacak 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalanarak, memurların mali ve sosyal haklarındaki artış yüzde 80'den yüzde 120'ye yükseltildi.

Battalgazi Belediyesi'nde çalışan toplam 95 memurun 2 yıllık 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Başkanı Abuzer Akagündüz arasında Battalgazi Belediyesi'nde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi ile yüzde 80'lik oran yüzde 120'e yükseltildi. İmza töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, memurlarımızın mali ve sosyal haklarında en yüksek artışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çalışanlarımıza sosyal haklarını en üst limitten verdik. İmzalanan sözleşmenin iki taraf içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Hem memurlar hem de bizler mutlu olduk"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e yapılan zamdan dolayı teşekkürlerini ileten Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Abuzer Akagündüz, "Öncelikle Battalgazi Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu sosyal denge hakları yüzde 80'den yüzde 120'e çıkarıldı. Alınan bu karar hem memurları hem de bizleri çok mutlu etmiştir. En yüksek limitten artışı veren sayın başkanımıza canı gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizler başkanımızdan memnunuz. İmzaladığımız sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Memurlarımıza sosyal haklarını en üst limitten verdik"

İmzalanan sözleşme ile memurların haklarını en üst limitten verdiklerini belirten Güder, "Özellikle tüm dünyanın ve ülkemizin sıkıntı yaşamış olduğu bir süreçte çalışanlarımızı oluşan enflasyona, ekonomik ambargoya ezdirmeme noktasında biz işverenler olarak çalışanlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Geçen yıllarda oturup konuştuğumuzda sosyal denge tazminatının belli bir düzeye çekilmesi noktasında yüzde 80 civarına çıkarmıştık. Arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu sosyal denge tazminatın belediye olarak yüzde seksenden yüzde yüz yirmiye yükselttik. Amacımız çalışanlarımızı günümüz koşullarında koruyup, kollamak ve yaşam standardını yukarıya çıkarmaktır. Sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"En düşük personel maaşı 4 bin 600 TL olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı yeni asgari ücretin herkeste memnuniyetle karşılandığının da altını çizen Güder, "Bilindiği üzere 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tarifesini Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklandı. Vatandaşlarımız 3 bin 750 TL ile 4 bin TL civarında bir rakam beklerken, Cumhurbaşkanımız 4 bin 253 lira olarak yeni asgari ücreti milletimize duyurmuş oldu. Baktığımız zaman yüzde ellinin üzerinde bir artış söz konusu. Muhalefet partisi liderini dinlediğimizde de yapılan artışın çok memnuniyet verici olduğunu söylüyor. Şunun bilinmesi gerekir, iktidar partisi her zaman gerekeni yapar. Bu rakam her kesimden memnuniyetle karşılanmıştır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler, personellerimize asgari ücretin üstünde bir ücret veriyorduk. Yeni asgari ücrete göre Belediyemizdeki en düşük personel maaşı 4 bin 600 liraya yükselecektir. Asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılması konusu yerel yönetimlerdeki personelleri de kapsarsa eğer en düşük personel maaşımız 4 bin 900 lira olacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselecek. Çalışanlarımız tabi ki daha fazlasını hak ediyor. Gönül ister ki bizler daha fazlasını verelim ama malumunuz imkanlar çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Yapılan zammın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MALATYA

Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı
Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Güder, Türk Lirası, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi'de belediye memurlarına sosyal denge tazminatı - Son Dakika Ekonomi


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