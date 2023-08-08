Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Ek mali yükümlülük AB dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak. Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 20 ORANINDA EK YÜKÜMLÜLÜK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.