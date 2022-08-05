Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu! - Son Dakika
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Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu!

05.08.2022 15:24

Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu. BDKK verilerine göre en çok döviz bulunduran il Yozgat olarak açıklanırken Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Listede İstanbul ve Ankara'nın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonlandı. Çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu

DOLAR KAÇ TL?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.

İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER

1- Yozgat

2- Aksaray

3- Kırşehir

4- Kırşehir

5- Gümüşhane

6- Tunceli

7- Uşak

8- Bayburt

9- Bingöl

10- Sivas

11- Isparta

12- Kütahya

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en çok döviz alan ili Yozgat oldu! - Son Dakika
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