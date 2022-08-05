Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar - Son Dakika
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Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar

05.08.2022 14:58

Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar Bu yol domates üreticisi fiyatlardan memnun Domates yerinde 8 liradan 13 liraya satılıyor Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin: "Taban fiyatı 8 lira, domatesin çeşidi ve cinsine göre 12,13 liraya kadar çıktığı oluyor" "Bu sezon hasattan...

Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar

Bu yol domates üreticisi fiyatlardan memnun

Domates yerinde 8 liradan 13 liraya satılıyor

Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin:

"Taban fiyatı 8 lira, domatesin çeşidi ve cinsine göre 12,13 liraya kadar çıktığı oluyor"

"Bu sezon hasattan da üretimde de memnunuz"

Domatesi üretici Pembe Kaysu: "4 aydır bebek gibi bakıyoruz"

BİLECİK - Mikroklima özelliğine sahip Bilecik'in Söğüt ilçelerinde hasat edilen domatesler Marmara Bölgesi ve Ankara, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illere gönderiliyor. Domatesi üretici Pembe Kaysu, "4 aydır bebek gibi bakıyoruz. Hastalıklı olanları ayırıyoruz, kırmızı olanları topluyoruz; yeşilleri de topluyoruz onlarında başka alıcıları oluyor" dedi.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan arazilerde mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı domatesler 8 ile 12 lira arasından satılırken, büyükşehirlerde sofraları süslüyor. İl genellinde 2 bin 600 dekar alanda dikilen domatesler başta Ankara, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illere gönderiliyor. Domates yetiştiriciliğinde önemli bir role sahip Söğüt'e bağlı Hamitabat Köyü Muhtarı İbrahim Metin, "Köyümüzde sezon itibari ile domates ve salatalık hasadı yapılmaktadır. Yaklaşık 9 bin dönüm kapalı alanda örtü altı yetiştiriciliği yapıyoruz. Yarı yarıya kabul edebileceğimiz şekilde 4 bin dönümü salatalık, 4 bin dönümü de domates. Öncelikle domates fiyatlarına değineyim ki bu sene oldukça güzel. Taban fiyatı 8 lira, domatesin çeşidi ve cinsine göre 12,13 liraya kadar çıktığı oluyor. Genelde tüccarlarımız geliyor İstanbul'dan ve Adapazarı'ndan. Onlarla burada teslim etmek şartıyla satışımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu sezon hasattan da üretimde de memnunuz"

Metin açıklamasının devamında, "Sözleşmeli üretime girilse uygun olacak. Bizim potansiyel olarak 9 bin dönüm seradan bahsettiğim için her türlü marketlere ya da zincirlere uygun bir ortam yapıyoruz, onlara uygun ürünler yetiştirebiliriz. Sözleşmeli üretim adı altında yaparsak üretici, aradaki tüccar ve tüketicinin çok memnun kalacağı bir sitem yapılabilir. Çünkü biz ortama müsaidiz. Hem kontrollü üretim yapılır, hem istenilen ölçüde, kalitede ürün elde edilir. Hem de sıkıntı yaşamayacak ürünler çıkar. Biz üretici olarak bunlara hazırız. Şuandaki sezon itibariyle, yıl itibariyle özellikle hasattan memnunuz" ifadelerine yer verdi.

"4 aydır bebek gibi bakıyoruz"

Domatesi üretici Pembe Kaysu ise, "Fideleri Nisan ayında diktik, yetiştirdik, dibini çapaladık, bağladık, ip attı sonra doladık gübresini suyunu her şeyini verdik. Kızardı artık toplamaya başladık. 4 aydır bebek gibi bakıyoruz. Hastalıklı olanları ayırıyoruz, kırmızı olanları topluyoruz; yeşilleri de topluyoruz onlarında başka alıcıları oluyor" dedi.

" Fiyat bakımından Allah'a şükür bu sene kazandık"

Diğer bir üretici Mehmet Emre Kaysu ise, "Annem, babam ve kardeşlerimle bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 yıldır yapıyoruz. Ben anneme yardım ediyorum, kova getirip götürüyorum. Fiyat bakımından Allah'a şükür bu sene kazandık. 8-9 liraya satıldı. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Çiftçiliği seviyorum. Yaz tatilinde aileme yardım ediyordum" dedi.

YORUMLAR
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Yol kenarında yaralı leylek bulundu Yol kenarında yaralı leylek bulundu Köy muhtarları ile bir araya geldi Köy muhtarları ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

İbrahim Metin, Söğüt, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bebekleri gibi baktıkları domatesleri toplamaya başladılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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