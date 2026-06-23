BEBKA Haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika
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BEBKA Haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı

BEBKA Haziran ayı toplantısı Bilecik\'te yapıldı
23.06.2026 14:13  Güncelleme: 14:14
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Bilecik'te gerçekleşti.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Bilecik'te gerçekleşti.

Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkan V. Yaşar Külhan, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve BEBKA Genel Sekreter V. Sabri Bayram katıldı.

Toplantıda, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında yürütülen ve işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemeyi amaçlayan Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı değerlendirmeleri ele alındı. SoGreen Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı kapsamında enerji ve kaynak verimliliği, temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamalarına yönelik yatırımların desteklenmesiyle işletmelerin sürdürülebilir üretim modellerine geçişlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Gündemde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler" projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "81 İl 81 Ürün Programı" hakkında bilgi verildi. İller özelinde hazırlanan ürün bilgi fişleri değerlendirilerek görüşüldü. Program ile illerin özgün değerlerinin korunması, markalaştırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında TR41 Bölgesi için belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik başvurularla ilgili Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verildi. Ayrıca, 2025 yılı çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projenin toplam yatırım büyüklüğünün 1,3 milyar TL'ye ulaştığı ve yatırımların tamamlanmasıyla yaklaşık 270 kişilik yeni istihdam oluşturulmasının öngörüldüğü ifade edildi. 2026 yılı çağrısına ise bölgeden toplam 47 başvuru yapıldığı, başvuruların yaklaşık 13,1 milyar TL yatırım büyüklüğü ve 1.758 kişilik istihdam potansiyeli taşıdığı belirtildi.

BEBKA Yönetim Kurulu, görüşülen gündem maddeleri kapsamında alınan kararların TR41 Bölgesi'nin sürdürülebilir kalkınmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BEBKA Haziran ayı toplantısı Bilecik'te yapıldı - Son Dakika

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