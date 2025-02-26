BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti

BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik\'te Gerçekleşti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu, 2024 faaliyet raporu ve 2025 bütçesi üzerine görüşmek üzere Bilecik'te toplandı. Toplantıya birçok yerel yönetici ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

26.02.2025 14:45  Güncelleme: 14:48
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Şubat ayı Yönetim Kurulu Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız başkanlığında ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl ev sahipliğinde Bilecik'te düzenlendi.

Toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında; 2024 yılı BEBKA faaliyet raporu ve 2025 yılı bütçesi değerlendirilerek, 2025 yılında bölgesel rekabet gücümüzü artıracak proje, program ve faaliyetler ele alındı.

Yönetim Kurulu'na ayrıca Ajans risk yönetimi ve iç kontrol sistemi hakkında bilgi aktarıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BEBKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik'te Gerçekleşti - Son Dakika

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