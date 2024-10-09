Beko Fabrikası Global Lighthouse Network\'e Katıldı

Ekonomi

Beko'nun Ankara'daki Bulaşık Makinesi Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) en gelişmiş üretim tesislerini belirlediği "Global Lighthouse Network"e kabul edildi.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu, dijital dönüşüm, yenilik ve AR-GE çalışmalarını sürdürdüğü gelişmiş üretim tesisleriyle dünyanın en iyi örnekleri arasında gösterilmeyi sürdürüyor.

Koç Topluluğu, WEF tarafından Sanayi 4.0 çalışmalarında küresel en iyi örneklerin seçildiği Global Lighthouse Network'e bir fabrikasını daha kabul ettirerek dönüşüm yolculuğundaki başarılarına bir yenisini ekledi. Fabrika, Romanya Ulmi'deki Çamaşır Makinesi, Eskişehir'deki Buzdolabı Fabrikası ve Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'ndan sonra Koç Topluluğu'nun bu ağa kabul edilen dördüncü üretim tesisi oldu.

Toplam 110 bin 000 metrekare büyüklüğündeki alana kurulu Beko Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası'nda yapay zeka, makine öğrenmesi ve kendi kendine karar verebilen sistemler kullanılıyor.

Beko, fabrikada kendi tasarladığı nesnelerin interneti altyapısıyla tüm omurga sistemlerini entegre ederek dijital dönüşüm gerçekleştirdi.

Her gün 5.2 terabaytlık veri toplanan ve 171 robot bulunan fabrikanın mekanik üretim alanlarında yüzde 90 otomasyonla el değmeden bulaşık makinesi iç gövde üretimi gerçekleştiriliyor. Dijital çözümlerle karbon emisyonu yüzde 23 azaltılan fabrikada ayrıca 1500 MWh'lik "Solar Panel Sistemi" sayesinde enerji maliyetleri de düşürülüyor.

Fabrika, üst segment bulaşık makinelerine olan artan talebi karşılamak için, kendi geliştirdiği IoT platformu FLOW ile 35'ten fazla dijital çözümü entegre ederek dönüşüm sürecine girdi.

Bu sayede, ürünlerin pazara giriş süresi yüzde 46 kısalırken saha arıza oranları yüzde 29,2 azaldı ve transformasyon maliyetlerinde yüzde 26,1 iyileşme sağlandı. Ayrıca, 1000'den fazla çalışanın dijital alandaki yetkinlikleri artırıldı.

"Fabrikamız, karbon emisyonunu düşürerek sürdürülebilir geleceğe de katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, teknolojideki hızlı ilerlemenin sanayiyi dönüştürürken, uluslararası rekabeti de şekillendirmeye devam ettiğini belirterek, "2026'da 100. yılını kutlamaya hazırlanan Koç Topluluğu olarak, dijital dönüşüm, AR-GE ve yenilik alanındaki stratejik yatırımlarımızla ikinci yüzyılımıza emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, yenilikleri hayata geçirdikleri akıllı fabrikalarının, uzun yıllardır sadece Türkiye'de değil, dünyada da en iyi örnekler arasında gösterildiğini belirtti.

Uyguladıkları Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 2 bin 500'e yakın projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarıların bir devamı olarak, Dünya Ekonomik Forumu, Sanayi 4.0 alanında en iyi üretim tesislerine yer verdiği Global Lighthouse Network'e geçtiğimiz yıllarda Beko'nun Romanya Ulmi Çamaşır Makinesi ve Eskişehir Buzdolabı Fabrikası'yla Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'nı dahil etmişti. 1993'te kurulan ve dünya bulaşık makinesi üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiren Beko'nun Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası'nın da bu kıymetli ağa seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dijital üretim yönetim platformu sayesinde verimliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücü artan fabrikamız, karbon emisyonunu düşürerek sürdürülebilir geleceğe de katkı sağlıyor. Çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum."