Belçika ilk kez bir nükleer reaktör kapatıyor - Son Dakika
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Belçika ilk kez bir nükleer reaktör kapatıyor

23.09.2022 14:30

Belçika'da önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca, ülkede 40 yıldır faaliyet gösteren Doel 3 reaktörü bugün kapatılacak.

Belçika'da önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca, ülkede 40 yıldır faaliyet gösteren Doel 3 reaktörü bugün kapatılacak.

Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen, liman kenti Anvers'in kuzeyindeki Doel kasabasında yer alan nükleer reaktörün faaliyeti bugün durdurulacak.

Geçmişteki hükümetlerin aldıkları kararlar doğrultusunda hazırlanan nükleerden çıkış yasası nedeniyle kapatılacak olan Doel Nükleer Santrali'nin 4 reaktöründen biri olan Doel 3 reaktörünün elektrik şebekesiyle olan bağlantısı yerel saatle 21.15'de tamamen kesilecek.

Böylece, Belçika'da ilk defa bir nükleer reaktör kalıcı biçimde kapatılacak.

İnşasına 1978 yılında başlanan ve şebekeye 1982 yılında bağlanan 1006 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan Doel 3 nükleer reaktörü 40 yıldır faaliyet gösteriyordu.

2012 yılında yapılan incelemelerde Doel 3 reaktörünün basınç sisteminde kılcal çatlaklar tespit edilmişti. Bunun ardından faaliyeti durdurulan reaktör yaklaşık 2 yıl süren bir onarım süreci geçirmişti.

Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere, toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

2 reaktöre 10 yıl uzatma

Belçika, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörünün eylülde ve Tihange 2 reaktörünün ise 2023 şubatta kapatılması kararlaştırılmıştı.

Enerji krizi nedeniyle mevcut hükümet, bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalar yapmaya başlamış ancak reaktörlerin operatörleriyle hükümet arasında yapılan görüşmelerde bu aşamada Doel 3'ü kapatma sürecinin ertelenmesinin teknik ve yasal olarak mümkün olmadığı tespit edilmişti.

Nükleere destek protestosu

Öte yandan Doel 3 reaktörünün kapatılmasına karşı protesto düzenlendi.

Doel kasabasındaki reaktör çevresinde yaklaşık 100 kişi toplandı.

Göstericiler, "Enerji ve iklim krizinde neden nükleer santrali kapatıyorsunuz" yazılı büyük bir afiş astı.

"Nükleerden çıkışa son verin" yazan kıyafetler giyen protestocular, enerji krizi yaşanan bir ortamda reaktörün faaliyet süresinin uzatılması gerektiğine dikkati çekti.

Emrick adında bir protestocu da, "Bugün, Belçika'da tamamen servis dışı bırakılacak ve kapatılacak ilk reaktör olan Doel 3 için buradayız." dedi.

Nükleer enerjiye destek verdiklerine işaret eden gösterici, hükümetin nükleerden çıkma planını değiştirmesi ve Doel 3 reaktörünü faaliyette tutması gerektiğini söyledi.

Gösterici, Belçika'nın bu dönemde kendi topraklarında ürettiği her megavatsaat elektriğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika ilk kez bir nükleer reaktör kapatıyor - Son Dakika

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