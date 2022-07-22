Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor - Son Dakika
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Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor

22.07.2022 13:36
Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor

Belçika hükümeti, 2025 yılında kapatılması planlanan nükleer güç santrallerinin faaliyet süresinin 10 yıl uzatılması konusunda Fransız enerji şirketi Engie ile anlaştı.

Belçika hükümeti, 2025 yılında kapatılması planlanan nükleer güç santrallerinin faaliyet süresinin 10 yıl uzatılması konusunda Fransız enerji şirketi Engie ile anlaştı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya hesabından, federal hükümet ile Engie'nin iki nükleer santralin faaliyet sürelerinin uzatılması konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Jeopolitik istikrarsızlık ortamında Belçika'da enerji arz güvenliğini sağlamak için çalıştıklarına işaret eden de Croo, nükleer santraller konusunda firma ile yıl sonuna kadar nihai anlaşma yapılacağını belirtti.

Anlaşma çerçevesinde Belçika'da 1985 yılında inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süreleri 10 yıl daha uzatılacak.

Söz konusu biner megavatsaatlik reaktörler 2036'ya kadar çalışmaya devam edecek.

Santrallerin işletmecisi Engie olacak. Hükümet ile Engie, kar ve riskleri yeni kuracakları ortak şirket yapısı içinde paylaşacak.

Süreç hakkında

Belçika, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Söz konusu uzatma kararı için yapılması gereken yatırımların ne şekilde karşılanacağı ve riskler konusunda Engie ile hükümet arasında müzakere yürütülüyordu.

Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

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Kaynak: AA

Hükümet, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika, nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatıyor - Son Dakika

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