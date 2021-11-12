Üye Girişi
Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı - Son Dakika

Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı

12.11.2021 15:10

Muğla'nın Ortaca ilçesinde limon üreten bir çiftçinin yardımına Bodrum Belediyesi yetişti. Ürünlerini 1 liradan satmadığını ifade eden çiftçinin limonlarını 2 liradan alan belediye, vatandaşa ücretsiz dağıttı. Bodrum Belediyesi yaptığı hamleyle hem çiftçinin hem de dar gelirlilerin takdirini kazandı.

Ortaca Ziraat Odası'na kayıtlı limon üreticisi Çağnur İşler, bir süre önce sosyal medyadan paylaşımda bulunup, ürününü kilosu 1 liradan satamadığını belirtip, yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Bodrum Belediyesi, İşler'in bahçesindeki 30 ton limonu, toplama ve nakliyesi de kendilerine ait olmak üzere 2 liradan satın aldı.

ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILDI

Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından İşler'in Ortaca'daki bahçesinden toplanan limonlar Bodrum'a getirildi. Limonlar, önceki gün Mumcular Mahallesi'nden başlamak üzere birçok mahallede ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ürünü bahçede kalan çiftçinin imdadına belediye yetişti! 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttılar

"ÜRETİCİMİZİN ÇARESİZLİĞİNE ÇARE OLDUK"

Limon üreticisine destek olduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Günümüzün ağır şartları altında ezilen Muğlalı bir limon üreticimiz sosyal medya üzerinden çaresizliğini paylaştı. Biz de bu üreticimizin bahçesindeki 30 ton ürünü halkımıza ücretsiz dağıtmak üzere satın aldık. Böylece namusuyla yaşayan bir üreticimizin çaresizliğine çare olabilmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşmış olduk" dedi.

Ürünü bahçede kalan çiftçinin imdadına belediye yetişti! 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttılar

ÇİFTÇİDEN TEŞEKKÜR

Bodrum Belediyesi'nin limonlarını satın almasından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Çağnur İşler, "Sadece bizim değil birçok üreticinin de hem kazanıp hem de adilce paylaşacağı günlere olan inancımızı diri tutuyorsunuz. Gösterdiğiniz dayanışma için tekrardan çok teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve dağıtılan limonlardan alan Nihal Kallem Üner, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı

Ziraat Odası, Bodrum, Medya, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Tecrübeli hoca göreve hazır 15:14 Aykut Kocaman kararında geri adım attı! Tecrübeli hoca göreve hazır Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak 15:09 Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak 14:49 Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanıkları tekrar yargılanacak Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı 14:21 Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
15:12 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu
15:08 Almanya nüfus problemine çözüm bulamazsa ekonomisi ağır hasar alacak
15:06 Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor
15:02 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
14:51 Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı İYİ Partili Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı         
15:15
Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu         
15:13
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor         
14:51
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli         
14:11
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 15:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye, 30 ton limonu satın alıp vatandaşa dağıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement