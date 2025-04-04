Belediye Başkanları İller Bankası Toplantısında Turizm Kentlerinin Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Belediye Başkanları İller Bankası Toplantısında Turizm Kentlerinin Sorunlarını Görüştü

Belediye Başkanları İller Bankası Toplantısında Turizm Kentlerinin Sorunlarını Görüştü

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İller Bankası'nın 2024 yılı faaliyetleri için yapılan toplantıda, turizm kentlerinin finansal dengesizliklerine dikkat çekti ve yeni vergi modellerinin gerekliliğini vurguladı.

04.04.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İller Bankası'nın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Ankara'da düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve çok sayıda belediye başkanı da katıldı.

Yerel yönetimlerin önemli finansman kaynaklarından biri olan İller Bankası'nın genel kurulunda, belediyelerin yatırım projeleri, altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle turizm kentlerinin karşı karşıya kaldığı finansal dengesizliklere dikkat çekti. Aras, turizm bölgelerinin yaz ve kış nüfusu arasında ciddi farklar bulunduğunu belirterek, bu durumun belediye bütçelerinde büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı.

"Gelir-gider arasında uçurum var"

Başkan Aras, turizm kentlerinin merkezi bütçeden ve İller Bankası'ndan aldığı payların yetersiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

" Antalya, Muğla, Aydın gibi illerimiz yaz aylarında nüfusunun katbekat üzerinde hizmet vermek zorunda kalıyor. Ancak merkezi bütçeden aldığımız paylar bu yükü karşılamaktan çok uzak. Özellikle turizm sezonunda yaptığımız harcamalar, gelirimizin üç ila beş katına ulaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Gelir-gider dengesizliğini ortadan kaldırmak için yeni çözümler gerekiyor. Kent vergisi ya da turizm vergisi gibi modeller üzerinde acilen çalışılmalı."

"Turizm vergisi şart"

Aras, dünyadaki birçok turizm kentinde uygulanan 'turizm vergisi' modelinin Türkiye'de de hayata geçirilebileceğini belirterek, şu öneride bulundu:

"Özellikle Brüksel gibi kentlerde turistlerin konakladığı gün sayısına göre belediyeye kaynak sağlayan bir sistem var. Bu vergiler öncelikle altyapı hizmetlerinde, ihtiyaç yoksa kültür, sanat ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılıyor. Benzer bir düzenlemenin ülkemizde de hayata geçirilebilir. Turizm kentleri, sadece kendi kaynaklarıyla bu yükü taşımakta zorlanıyor."

"Vergi gelirleri adil paylaşılmalı"

Başkan Aras, turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların büyük bölümünün vergi merkezinin başka şehirlerde olması nedeniyle, üretim yapılan bölgelerin vergi gelirlerinden yeterince pay alamadığına da dikkat çekti. Başkan Aras, "Gelir buradan sağlanıyor ancak vergi başka şehirde ödeniyor. Bu da bizim payımıza düşen gelirlerin düşmesine neden oluyor" dedi. Bu konuda yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

"Muhalefetin dışlanması demokrasiye aykırı"

Toplantıda, İller Bankası yönetiminde muhalif belediyelerin temsil edilmemesini de eleştiren Başkan Aras, "Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten belediyeler yönetim kurulunda temsil edilmiyor. Bu açık bir demokrasi ayıbıdır. Kaynakların adil ve eşit dağıtıldığı, partiler üstü bir yönetim anlayışının benimsenmesi şarttır" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İller Bankası, Ahmet Aras, Politika, Ekonomi, Finans, Turizm, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediye Başkanları İller Bankası Toplantısında Turizm Kentlerinin Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

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