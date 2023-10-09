Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı - Son Dakika

Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:42

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye hoparlörlerinden anons yaptıran bir çiftçi, tarlasında kalan mahsulleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir çiftçi, tarlasında kalan domatesleri ücretsiz dağıtmak için belediye hoparlörü ve sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı. Haberi duyan vatandaşlar araçlarıyla bölgeye gitti. Birçok vatandaş ailesiyle birlikte geldiği tarladaki domatesleri ücretsiz topladı. Kimisi çuvallara kimisi de kasalar halinde topladığı domatesleri araçlarına yükleyip evine götürdü.

Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı

"AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN GELDİK"

Ailesi ile birlikte domates toplamaya gelen Mustafa Çelebi, "Vatandaşın bir tanesi sosyal medyadan tarlayı bırakıp gittiğini vatandaşa tarladan domatesleri toplamaları gerektiğini söylemiş. Biz de duyduk hem devlet hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için buraya geldik, domatesleri topluyoruz. Biz burada domates toplarız, soğan yeriz, yarım ekmek yeriz, aç kalırız. Ama vatansız, topraksız, bayraksız kalmayız. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Batı medyası hepsi duysun ki canımızı veririz, bir karış toprak vermeyiz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Dik duruyor, eğilmiyor. O eğilmedikçe biz de eğilmeyiz" diye konuştu.

Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı

"KURBAN OLDUĞUM ALLAH HERKESE VERİYOR"

Belediyeden yapılan anons sonrası tarlaya geldiğini anlatan İbrahim Arslan, "Allah razı olsun Yahşihan Belediyesi anons etmiş. 'Domates tarlada kaldı' diye millette geldi burada topluyor. Allah razı olsun ekenden. Alacağını almış birazı da kalmış, biz de domatessiz kalmıyoruz. Kurban olduğum Allah herkese veriyor" ifadesini kullandı.

Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı

"HEM EV EKONOMİSİNE KATKI HEM DE SOSYAL AKTİVİTE OLDU"

Oğuz Kayalık ise, "Burayı ekmişler toplamışlar sonra da anons etmiş 'toplayın' diye insanlarda gelip topluyor. Sosyal medyadan duyduk toplanacak diye biz de salça yapmıştık. Hiç olmasın 10 gün sonra burada bir şey kalmayacak. Hem ev ekonomisine katkı olsun. Hem de bizim için burada sosyal aktivite oldu" dedi.

Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediyeden anons yaptırdı, tarlasında kalan mahsulleri bedavadan dağıttı - Son Dakika
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