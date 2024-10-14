Bella Maison, Turquality Programına Dahil Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bella Maison, Turquality Programına Dahil Oldu

Bella Maison, Turquality Programına Dahil Oldu

Bella Maison, Turquality programına katılarak global pazarlardaki hedeflerini hızlandıracak.

14.10.2024 10:48
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Bella Maison, Türk markalarının ihracat gücünü artırmak ve yurt dışında Türk markalarına ilgiyi desteklemek adına 2004 yılında hayata geçirilen Turquality Destek Programı'na dahil olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bella Maison, yaklaşık bir yıl önce başlattığı Turquality programı başvuru sürecini başarı ile tamamladı. Başvuru sürecinde dış danışmanlık almadan ilerleyen Bella Maison, şirketin mevcut yapılarına ek olarak gerekli dokümantasyon ve düzenlemeler üzerine çalıştı.

Bu başarıyla global pazarlarda güçlenerek büyüme hedeflerini pekiştirmeyi hedefleyen marka, ev tekstili ve dekorasyon alanında yenilikçi ve özgün el tasarımı desenlere sahip koleksiyonlarıyla Türkiye ve uluslararası pazarlardaki stratejik hedeflerine daha hızlı ulaşacak.

"Kaldıraç etkisi gösterecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bella Maison Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Tan, bu adımın global vizyonlarını ve stratejik hedeflerini hayata geçirme noktasında kaldıraç etkisi göstereceğini belirtti.

Tan, "Türk tasarımcıların özgün el tasarımları ile yükselen Bella Maison'un global yolculuğu, Turquality desteğiyle daha da hız kazanacak. Türk markası olarak global pazarlarda yaşam alanlarına estetik katmak ve Türk tasarımının özgünlüğünü dünyaya tanıtmak, bizim için büyük bir gurur. Yurt dışında bu algıyı güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bella Maison'un Turquality programı kapsamında uzun vadeli stratejik hedefleri, başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlarda mağaza açmak ve büyük zincir mağazalarda satışa sunulmak üzerine odaklanıyor. Bu süreçte, Turquality'nin sağladığı teşviklerle marka bilinirliği artırılarak, ihracat hacmi genişletilecek. Bella Maison, global dekorasyon trendlerini evlere taşıyan koleksiyonlarıyla dünyanın dört bir yanında büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

2016 yılında kurulan Bella Maison, kısa sürede Türkiye'nin öne çıkan ev dekorasyonu markalarından biri haline geldi. Şirket, çevrim içi olarak kendi e-ticaret sitesinin yanı sıra, Türkiye ve dünya genelindeki önde gelen pazar yerlerinde ürünlerini satışa sunuyor. El çizimi özgün desenleri ve trend belirleyici koleksiyonlarıyla tüketicilerin tercihi Bella Maison, Fas'tan Venezuela'ya, Katar'dan Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyada 12 ülkede hizmet veriyor. Çevrim içi satış kanalıyla ise ABD, Almanya, İngiltere ve Rusya gibi pazarlarda müşterilerine ulaşıyor.

Kaynak: AA

Dekorasyon, İhracat, Ekonomi, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bella Maison, Turquality Programına Dahil Oldu - Son Dakika

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