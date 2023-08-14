Tabela bu gece yine değişiyor! Benzine kallavi bir zam daha - Son Dakika
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Tabela bu gece yine değişiyor! Benzine kallavi bir zam daha

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:18

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında zam bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. 11 Ağustos Cuma günü motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından yarın da benzine zam geliyor.

BİR BÜYÜK ZAM DA BENZİNE

Benzinde 15 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,30-1,55 TL arasında fiyat artışı bekleniyor.

FİYAT 38 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

SEÇİM ÖNCESİ FİYAT 18-19 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 19 lira 80 kuruş zam geldi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi
YORUMLAR (1)
  • Burhan Kaya: Bismillah daha gözümüzün çapağı üzerinde Yine zam haberi ile uyandık harika bir başlangıç Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ÖTV, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tabela bu gece yine değişiyor! Benzine kallavi bir zam daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabela bu gece yine değişiyor! Benzine kallavi bir zam daha - Son Dakika
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