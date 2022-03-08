Benzin ve motorine zam - Son Dakika
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Benzin ve motorine zam

08.03.2022 00:57
Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 57 kuruş, motorine 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 57 kuruş, motorine 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 57 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 44 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

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İstanbul, Ankara, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine zam - Son Dakika


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