Benzinde yeni müjde! Bu gece yarısından itibaren motorine 47 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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Benzinde yeni müjde! Bu gece yarısından itibaren motorine 47 kuruş indirim bekleniyor

25.04.2023 12:48

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 47 kuruş indirim beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 20 LİRANIN ALTINA DÜŞÜYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 19 lira 71 kuruştan, Ankara'da ise 20 lira 7 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Benzin müjde, motorine 47 kuruş indirim var. :)) Cevap Yaz 68 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzinde yeni müjde! Bu gece yarısından itibaren motorine 47 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzinde yeni müjde! Bu gece yarısından itibaren motorine 47 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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