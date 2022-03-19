Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı - Son Dakika
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Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı

19.03.2022 00:40

Vatandaşlar benzine peş peşe gelen zamlarına sevinirken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak motorinin litre fiyatı 1 lira 96 kuruş zamlandı. Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi.

Akaryakıta peş peşe gelen indirimlerin ardından artan brent petrol fiyatlarından sonra motorine bu kez zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi.

MOTORİN FİYATLARI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı - Son Dakika
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