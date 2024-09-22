Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruş, Ankara'da 43 lira 28 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 74 kuruştan satılacak.

22.09.2024 10:11
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE SALI GECE OKKALI ZAM GELİYOR

24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruş, Ankara'da 43 lira 28 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 74 kuruştan satılacak. Motorin fiyatında ise bir değişim olmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    zamsiz olurmu hergün bi şeye zam enflasyon düşer mi ama tuik düşürür ayrı konu 22 2 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Olsun ben hep 50 liralık alıyorum deyip reisin bir bildiği vardır diyen ocları ne yapıyor acaba 14 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    esnaf zammini yapti hemen butun urunlere zam yapildi hmn 10 1 Yanıtla
  • D Celik:
    Allah'tan almanya'da düsüyor fiyatlar, 1, 40 oldu 7 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Valla boyle bir ulkede kimsenin keyfi kacmaz, herkes yolunmaktan memnun, 75 lira yapin benzini lütfen 6 1 Yanıtla
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