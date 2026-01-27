Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı - Son Dakika
Ekonomi

Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı

Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı
27.01.2026 08:32
Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki volatilite ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. Benzin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 11 kuruşluk zamla birlikte, büyükşehirlerde litre fiyatları 55 TL barajının üzerine çıktı.

Enerji piyasalarındaki belirsizlik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol arzındaki dalgalanmaların yanı sıra yurt içinde döviz kuru ve ÖTV oranlarındaki güncellemeler, sürücülerin bütçesini zorluyor. 27 Ocak Salı günü itibarıyla yürürlüğe giren yeni benzin zammıyla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel rakamlar yeniden şekillendi.

BENZİN FİYATLARINDA "PSİKOLOJİK EŞİK" GEÇİLDİ

Ocak ayının son haftasına girerken benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 11 kuruşluk artış, istasyonlardaki tabelalara yansıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 55.21 TL'ye ulaştı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bu sabah itibarıyla bir değişim gözlenmezken, maliyetler yüksek seyrini koruyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.21 TL

Motorin litre fiyatı: 57.36 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 58.44 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.71 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Son Dakika Ekonomi Benzine yeni zam! Psikolojik sınır aşıldı - Son Dakika

05:16
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino’nun görevine son verildi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi
