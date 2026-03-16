BER Havalimanı'nda Grev Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da sendika, BER Havalimanı'nda çalışan 2 bin kişi için 18 Mart'ta grev düzenleyecek.

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Berlin Brandenburg Havalimanı'nda (BER) çalışan yaklaşık 2 bin personel için 18 Mart Çarşamba günü tam günlük uyarı grevi çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, işveren tarafının müzakerelerde "müzakere edilebilir" bir teklif sunmayı reddetmesi üzerine iş bırakma kararının alındığı belirtildi.

Müzakerelerin ikinci turunda işveren tarafının 2028 sonuna kadar yıllık yaklaşık yüzde 1 artış öngören teklifi, sendika tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Sendikanın Baş Müzakerecisi Holger Rösler, konuya ilişkin değerlendirmesinde söz konusu teklifi "ciddiyetsiz bir provokasyon" olarak nitelendirerek, "Yaşam maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde yıllık yüzde 1'lik artış önermek, çalışanların emeğine saygısızlıktır. Bu teklif, çalışanlar için ciddi bir reel ücret kaybı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Sendika, havalimanı işletmecisi FBB'den çalışanlar için yüzde 6 veya grup bazında ayda en az 250 avro ek ücret artışı talep ediyor. Sendika ayrıca üyeleri için bir gün ek izin ve 12 aylık bir sözleşme süresi istiyor.

İşverenlerin çıraklık eğitimi anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi reddetmesinin de taraflar arasındaki gerilimi tırmandıran bir diğer unsur olduğu belirtildi.

18 Mart'ta yapılacak grev, mevcut ücret müzakereleri turundaki ilk uyarı grevi olma özelliğini taşıyor. Grevin yer hizmetleri, güvenlik ve bagaj işlemlerini kapsayan operasyonel süreçlerde ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.

Son haftalarda Lufthansa'da yaşanan grevlerin ardından Frankfurt ve Münih gibi merkezlerde iç hat uçuşları durma noktasına gelmişti.

Taraflar, bir sonraki müzakere turu için 25 Mart'ta yeniden masaya oturacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Berlin, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:32:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.