Kaykay sporcusu Berke Dikişçioğlu, Red Bull ailesine katıldı

Türkiye'nin yetenekli kaykay sporcularından Berke Dikişçioğlu, Red Bull bünyesine katıldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre 6 yaşından beri kaykay yapan ve katıldığı birçok yarışmada başarılı performanslarıyla dikkati çeken Berke Dikişçioğlu, kariyerine Red Bull sporcusu olarak devam edecek.

2017 yılında Kaykay Federasyonunun düzenlediği Türkiye şampiyonasında kendisinden büyük sporcularla pro kategorisinde mücadele eden Berke Dikişçioğlu,13 yaşındayken katıldığı turnuvada podyum görerek ikinci olmayı başardı.

Berke, Federasyon tarafından 2018 yılında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şampiyonası'nda genel klasmanda birinci olarak ilk önemli yarışma galibiyetine ulaştı.

Red Bull ailesine katılmasının kendisi için önemini belirten Berke Dikişçioğlu, "Alternatif sporlarla uğraşıyorsanız en büyük hayaliniz Red Bull sporcusu olmaktır. Şanslıyım ki ben bu hayalime çok küçük yaşta eriştim. Kendi dallarında dünyanın en iyi sporcularını bünyesinde bulunduran Red Bull ailesine katılmak demek, hayallerime de sınır koymamak demek. Eminim ki Red Bull sporcusu olarak çok büyük başarılara imza atma fırsatını yakalayacağım." ifadelerini kullandı.