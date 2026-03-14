Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Türk Girişimcilere Vurgu

14.03.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin Başbakanı Wegner, Türk girişimcilerin şehrin ekonomisindeki önemini vurgulayarak destek çağrısı yaptı.

Berlin Eyalet Başbakanı ve Belediye Başkanı Kai Wegner, Türk girişimcilerin Berlin ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, istihdama ve refaha sağladıkları katkıya dikkati çekti.

Wegner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına katılarak Türk toplumu ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Wegner, Berlin'in çeşitliliğine, dini özgürlüklere ve MÜSİAD'ın kent ekonomisine katkılarına değindi.

Wegner, "MÜSİAD, Berlin ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası ve Senato'muz için çok önemli bir muhataptır. Girişimcilerimiz istihdam yaratarak refahımızı koruyor. Biz de siyasetçiler olarak bürokrasiyi azaltmalı ve şeffaflığı artırmalıyız." dedi.

Türk girişimcileri Berlin ekonomisinin temel taşlarından biri olarak niteleyen Wegner, iş dünyasının önünü açmak adına yürütülen çalışmaları anlattı.

Artan enerji maliyetlerine ve ekonomik zorluklara değinen Wegner, bu kapsamda "Hızlı İnşa Yasası"nı hayata geçirdiklerini ve ihale hukukunda reformlar yaparak süreçleri hızlandırdıklarını ifade etti.

"Berlin çeşitliliğin ve hoşgörünün şehridir"

Berlin'in bir "özgürlük şehri" olduğunu vurgulayan Wegner, çeşitlilik, dünyaya açıklık, hoşgörü ve saygının şehrin kimliğini oluşturduğunu belirtti. Nefret, kışkırtma ve ırkçılığın Berlin'de yeri olmadığını dile getiren Başbakan, ramazan ayı ve iftar sofralarının kentin kültürel dokusunun kopmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Küresel krizlerin yaşandığı dönemlerde dinin yol gösterici ve birleştirici bir rol oynadığını söyleyen Wegner, inançların özgürce yaşanabilmesi için okullardaki din derslerini güçlendirmeyi hedefledikleri bilgisini verdi.

Toplumsal dayanışma çağrısında bulunarak aşırı sağcı AfD gibi partilerin yönetimde söz sahibi olmaması gerektiğini savunan Wegner, ırkçılığa karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğinin önemine değindi.

Wegner, MÜSİAD'ın eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle kente kattığı değeri takdirle karşıladığını aktararak, konuşmasını Türkçe "Allah kabul etsin" temennisiyle tamamladı.

65 yıllık alın teri ve ekonomik başarı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Almanya'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli köprüsü ve dostluğun temel taşı olduğunu söyledi.

Almanya'nın küresel ekonomik gücüne ulaşmasında 65 yıl önce bu ülkeye gelen Türklerin ve torunlarının emeğinin tarihi bir rol oynadığını belirten Turan, vatandaşların ulaştığı noktanın iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 60 milyar dolara yaklaştığına dikkati çeken Büyükelçi, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı. Bu başarıda Türk iş dünyasının payının büyük olduğunu aktaran Büyükelçi, karşılıklı ticaret potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü değerlendirmesinde bulundu.

Türk toplumunun ticaret, teknoloji ve siyaset gibi alanlarda artan temsilinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Turan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve 14 başkonsoloslukla her zaman vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.

Türk-Alman bağları, tarih boyunca sınanmış bir güven mirasıdır

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise MÜSİAD'ın küresel gücü ile Türkiye-Almanya ilişkilerinin stratejik derinliğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde üstlendiği kritik role işaret etti.

Almanya'nın 11 şehrindeki teşkilatlanmasıyla MÜSİAD'ın uluslararası ağında en büyük paya sahip olduğunu dile getiren Özdemir, bu bağın sadece diplomatik bir temas değil, tarih boyunca sınanmış bir güven mirası olduğunu ifade etti.

Dünyanın sancılı bir değişim sürecinden geçtiğini ve güç dengelerinin yeniden kurulduğunu aktaran Özdemir, eski dünya düzeninin geride kaldığı, yenisinin ise henüz inşa edilmediği bir eşik döneminde bulunulduğunu kaydetti. Özdemir, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan enerji rekabetine kadar pek çok küresel sorunun Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyada çözülmeyi beklediğini belirtti.

Türkiye'nin küresel meydan okumalara karşı oyun kurucu bir irade sergilediğinin altını çizen Özdemir, ülkenin tarihsel birikimi ve endüstriyel kapasitesiyle bölgeyi ithal çözümlere mecbur bırakmayacak yegane güç olduğunu söyledi. Özdemir, Türkiye'nin artık oyunu sadece izleyen değil, kurallarını belirleyen bir aktör olma iddiasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Berlin, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 01:04:06. #7.12#
SON DAKİKA: Berlin'de Türk Girişimcilere Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.