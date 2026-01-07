Bigadiçli üreticinin yüzünü Başkan Akın güldürdü - Son Dakika
Ekonomi

Bigadiçli üreticinin yüzünü Başkan Akın güldürdü

Bigadiçli üreticinin yüzünü Başkan Akın güldürdü
07.01.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç'te düzenlenen "Damızlık Koç Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, " 20-100 baş arası koyunu bulunan vatandaşlarımıza damızlık koçlarını dağıttık. Bu projeyle amacımız; küçük aile tipi üreticimizi desteklemek, üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirmek, üreticimizin katma değerini artırıp, ekonomiye katkı sağlamaktır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarımın ve hayvancılığın başkenti" dediği Balıkesir'de hayvancılık sektörüne desteklerini sürdürüyor. Üreticiyi desteklemek ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini arttırmak için her geçen gün destek projelerine bir yenisi ekleyen Akın, Bigadiç'te "Damızlık Koç Dağıtım Töreni"ne katıldı. Bigadiç Pazar Yeri'nde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ile tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Balıkesir'de 20 ilçe belediye başkanlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Akın, "Yönetim anlayışımızla herkese örnek oluyoruz. El ele vererek Balıkesir'imizi daha iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Balıkesir'in küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk onda yer aldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Küçükbaş hayvanlarımızın etlerinin marka değeri ülkemiz genelinde yüksektir. Balıkesir kuzumuzun eti coğrafi işaret alarak kalitesini tescillemiştir. İşte bu markayı daha da güçlendirmek için küçükbaş hayvancılıkta verimi artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Bigadiç, Dursunbey ve İvrindi'deki Damızlık Koç/Koyun Üretim Tesislerimizde yaklaşık 1000 baş koyun yetiştirdik, bu koyunlarımızı hayvancılıktaki verimi artırmak için sizlere ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Bigadiç Çömlekçi Mahallesi'nde Damızlık Koç/Koyun Üretim Tesislerinde yetiştirilen damızlık koçları üreticilere teslim ettiklerini söyleyen Akın, "20-100 baş arası koyunu bulunan vatandaşlarımıza damızlık koçlarını dağıttık. Bu projeyle amacımız; küçük aile tipi üreticimizi desteklemek, üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirmek, üreticimizin katma değerini artırıp, ekonomiye katkı sağlamaktır. Aynı zamanda bu projemize paralel olarak yeni bir uygulama daha başlatıyoruz. Belediyemize sosyal yardım başvurusunda bulunan ve sosyal inceleme sonucunda ihtiyacı olduğu belirlenip, hayvanlara bakabilme imkanı olan ailelerimize damızlık tesislerimizde yetiştirilen 10 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvanı yüzde 100 hibe ile vereceğiz. Bu proje vatandaşlarımıza bir maya olacak ve hemşehrilerimiz zamanla sürüsünü büyüterek geçimini sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin her sene farklı ilçelerde en az 100 damızlık koç ve 10 ihtiyacı olan aileye de 10 dişi, 1 erkek damızlık hayvan dağıtmak olduğunu ifade eden Akın, "Böylece hem koyunculuk yapan üreticilerimizin verimlerini artıracağız hem de her sene sektöre yeni üreticiler kazandıracağız."dedi. Bigadiç'teki kırsal hizmetler hakkında da bilgi veren Akın, "169 adet ana arı gözü dağıttık. 14 bin adet marul fidesi ve sıvı gübre desteği verdik. 8 bin 350 kilogram ryegrass tohumu ve 5'li karışım yem bitkisi desteği verdik. Salça makinesi desteğimizi verdik. 17 bin metrekare sera naylonu desteği verdik. Bir adet süt soğutma tankı desteği verdik. Bir adet tohum temizleme makinesi desteği verdik. 4 adet toprak analizi yaptık. Bunların yanında Balıkesir'imizin dört bir yanındaki üreticimize domates, biber, patlıcan gibi toplamda 368 bin adet sebze fidesi verdik. 10 bin kilogram Gömeç bamyası aldık, cips yaptık. Sındırgılı üreticimizden aldığımız susamları tahin yapıyoruz, bu yıl kavrulmuş susam ve susam yağını da katma değerli ürünlerimizin arasına ekliyoruz. Çiftçimiz ile ele verirsek belediye başkanlarımızla kol kola girip çiftçilerimize hizmet ederek onların yüzünün gülmesini sağlayabiliriz. Tarımda en çok kadınlar çalışıyor. Sağlık güvencesi olmayan kadınların da ücretsiz olarak sağlık taramalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bigadiç'e 200 milyon TL'lik yatırım

Gözün gördüğü ve görmediği her yere yatırım yaptıklarının altını çizen Akın, "Yıllarca Balıkesir'imizin altyapısı ihmal edilmiş. BASKİ 1 Nisan'dan bu yana Bigadiç'te 75 bin metrelik bir hatta çalışmalar gerçekleştirdi. Elyapan Mahallemizin 4 yıldır devam eden su kesintilerini son buldu. Bigadiç Fethibey Mahallemizdeki vatandaşımızın içme suyu mağduriyetini bitirdik. Aynı şekilde Değirmenli, Kayırlar, Kozpınar, Yolbaşı, Yürücekler ve Çeribaşı mahallelerimize yeni içme suyu hatları yaptık. Kanalizasyonları değiştirdik. Taşkınlara, kesintilere, kötü kokuya son verdik.Sadece BASKİ ile Bigadiç'imize 165 milyon TL'lik yatırım yaptık. 600 adet Yakın Kart desteği verdik. 11 bin adet su faturası desteği sağladık. Evde sağlık hizmetlerinden beslenme desteklerine toplamda 13 bin noktaya sosyal hizmet ulaştırdık. 9 kadın 5 erkek personelimizle ONON'u Bigadiç'le buluşturduk. 29 şubemizle adıyla tadıyla bir Balıkesir markası olan kafelerimizin sayısını artırıyoruz.Özellikle kırsal mahallelerimizin talepleri doğrultusunda 215 yeni kamera kurduk. 253 can dostumuza aşılama ve tedavi hizmeti verdik. 22 bin 600 noktada haşereyle mücadele çalışmaları yürüttük. Atıklardan toplam 2 bin megavat enerji ürettik. 4 bin adet ve 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda kent estetiği çalışması gerçekleştirdik. BASKİ yatırımlarıyla birlikte Bigadiç'imize toplamda 200 milyon TL'ye yakın yatırımımızı yaptık, daha da yapacağız" şeklinde konuştu.

Umre ibadetini yerine getirmek için bu gece kutsal topraklara gidecek Akın, hemşehrilerinden helallik istedi. Daha önce iki kez umreye gittiğini belirten Akın, bu gece üçüncü kez umreye gideceğini ifade ederek şunları söyledi: "Değerli hemşehrilerim. Hakkınızı helal edin. Allah'ın bana daha önce iki kez nasip ettiği umre ziyaretimin bu gece üçüncüsünü gerçekleştireceğim. Sizlerden helallik istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun." - BALIKESİR

