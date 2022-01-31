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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak

31.01.2022 16:54
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk yani 109 tonluk altının çıkarılması için çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti hazineye devredilmiş, tesis kurulumuna da başlanmıştı. 109 ton altın rezervi için yapılacak yatırım için beklenen teşvik belgesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak

EN BÜYÜK 5 YATIRIMDAN BİRİ

Gübretaş'ın Söğüt'teki tesis yatırımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli beş yatırım arasında yer aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak

4,6 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi. Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.

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Gübretaş, Yatırım, Maden, Söğüt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak - Son Dakika Ekonomi


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