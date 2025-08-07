Bilişim 500 Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Bilişim 500 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bilişim 500 Ödülleri Sahiplerini Buldu
07.08.2025 23:51
Bilişim 500 araştırması sonuçları Grand Pera'da açıklandı, Turkcell zirvede yer aldı.

İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın sonuçları, "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Açılış konuşmasını BThaber Başkanı Murat Göçe'nin yaptığı etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Odine Solutions Teknoloji COO'su Bora Yücel, Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Sistem Global Teknoloji ve Yazılımdan Sorumlu Şirket Ortağı Baha Tosun, DEEPTECH Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Evren'in yanı sıra çok sayıda sektör profesyoneli katıldı.

Törende, 4 ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri takdim edilirken, ilgili bakanlıklar ve kurullarının yanı sıra bilişim sektörünün üst düzey profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte ayrıca "25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri", "35 Yıl Emek Ödülleri", "50 Yıl Emek Ödülü" ve "BThaber Özel Ödülleri" de sahiplerini buldu.

Şirketlerin ciro bilgilerine göre genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre, bilişim sektörünün zirvesinde bu yıl da Turkcell yer alırken, Türk Telekom ikinci, Vodafone ise üçüncü oldu.

Bilişim 500 Araştırması'nın Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri kategorisinde; yılın AR-GE Yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım, yılın Yapay Zeka kategori birincisi Deeptech oldu.

Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategori birincisi Intertech, yılın Donanım İhracatı kategori birincisi Karel, Yılın Hizmet İhracatı kategori birincisi TP, Yılın Yazılım İhracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü.

"Bilişim 500'deki şirketlerin toplam geliri, 1,1 trilyon liraya ulaştı"

BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan konuşmasında, "2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 56 arttı. 2023 yılında bu büyüme TL bazında yüzde 88, dolar bazında ise yüzde 31 seviyesindeydi. 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında artarak 1,1 trilyon liraya ulaştı. Yaklaşık 34 milyar dolara denk gelen bu rakam ile dolar bazında yüzde 13 düzeyinde bir büyüme elde edildi. Sıralamaya giren şirketlerin 90'ı yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 690 olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca da "Günümüzde 'Teknoloji artık gerekli mi değil mi?' diye sormuyor, 'Teknolojiyi biz insanlar için nasıl daha iyi kullanabiliriz?' sorusunun cevabına bakıyoruz. Hepimiz ülkemiz için, bizden sonraki nesil için, şirketlerimiz için daha iyi nasıl yapabiliriz ve teknoloji buna nasıl bir araç olabilir diye bakıyor, yeni bakış açılarına geçmeye çalışıyoruz. Teknoloji var, Türkiye'de çok iyi mühendisler de var ama önemli olan bizim zihinleri ve kültürleri değiştirmemiz. Değiştirdiğimiz takdirde hepimiz çok daha iyi çok daha güvenli, zengin, bereketli bir Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul ise 38 OECD üyesi içinde 2024'te Türkiye'nin bilişim ihracatının 4,5 milyar dolar olduğunu ve 8'inci sırada yer aldığını söyledi.

Yurdakul, "2003'ten 2024'e kadar 22 kat hizmet ihracatını bilişimde artırmış olan Türkiye'nin toplam servis ihracatı payı yüzde 9. Türkiye daha çok yol katedecek potansiyele sahip." dedi.

Özel Ödüller de sahiplerini buldu

"Bakış Açını Değiştir" mottosu ile gerçekleştirilen törende 25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri, Emine Korkmaz, Arzu Batur Yalçınkaya, Fulya Bıçak Muştu, Nilüfer Şebnem Ansen, Gülsün Gönültaş Akhisaroğlu ve Hande Önder'e takdim edildi.

35 Yıl Emek Ödülleri'ni Okan Şengül, Neslihan Aksun, Gürkan Sel, Reha Emekli, Yusuf Biton alırken, 50 Yıl Emek Ödülü'nün sahibi Cüneyt Kalpakoğlu oldu. BTHaber Vefa Ödüllerinin sahipleri ise Ventus Creative, Eti Danışmanlık, HCS Kablolama Sistemleri, Blacklion, KoçSistem ve Schneider Electirc olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.