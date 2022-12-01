BİM'in tepe yöneticisine MHP'nin yanıtı çok sert oldu: Bundan böyle karşınızdayız - Son Dakika
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BİM'in tepe yöneticisine MHP'nin yanıtı çok sert oldu: Bundan böyle karşınızdayız

01.12.2022 20:48

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) imasına, "Bu ülkenin güzel insanları yalanlarınıza hiçbir şekilde itibar etmediler" şeklinde yanıt veren BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'a sert bir cevap geldi. Aykaç'a 'ahlaksız, edepsiz, hortumcu' gibi ithamlarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacak" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında her gün art arda gelen zamlarda suçun marketlerde olduğunu söyleyerek "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerine ise yanıt BİM'den gelmişti.

"BU ÜLKENİN İNSANLARI YALANLARINIZA İTİBAR ETMEDİLER"

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin FETÖ çıkışına "FETÖ örgütü ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" şeklinde yanıt verdi.

MHP'DEN AYKAÇ'A YANIT GELDİ

MHP kanadından Aykaç'a yanıt gecikmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden çok sert ifadeler kullandı.

Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BİM İcra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız ve edepsiz hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış. Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları vatandaşın kanını emen asalaklar, bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacaklar.

"SİYASET VE PİYASA SİMSARLARINA AMAN VERMEYECEĞİZ"

Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşte iken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken; halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin, artık amansız hasmıyız. Fiyatlarla keyfî olarak oynayıp hayat pahalılığını körükleyen, akıllarınca halkı infiale ve kaosa sevk ederek iktidarı düşürme planları yapan, bitip tükenmek bilmeyen kazanma hırslarıyla fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz.

"HALKIN EKMEĞİNE UZATTIKLARI HARİS ELLERİ KIRACAĞIZ"

Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız. Kirli ellerini cebimizden çekmeyen, Kırk Haramiler misali her köşe başını tutan, FETÖ'vari çıkar ortaklığı oluşturarak bize tuzak kurmaya yeltenen bazı süpermarketlerin spekülatör sahipleriyle yöneticilerine karşı aziz milletimizi uyanık olmaya davet ediyoruz."

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MHP, Bim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM'in tepe yöneticisine MHP'nin yanıtı çok sert oldu: Bundan böyle karşınızdayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİM'in tepe yöneticisine MHP'nin yanıtı çok sert oldu: Bundan böyle karşınızdayız - Son Dakika
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