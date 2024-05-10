Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, jeotermal kaynakların turizm ve ekonomi açısından daha aktif bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi bilgilendirme toplantısında, jeotermal kaynaklar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

10.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:26
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Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi Toplantısı'nda konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Jeotermal kaynaklar açısından son derece zengin bir coğrafyaya sahibiz. İlimizin jeotermal potansiyelinin güçlü projelerle etkin bir şekilde kullanılması, turizm ve ekonomi açısından daha aktif ve katma değer sağlayan birer parametreye dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.

'Bingöl Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi' bilgilendirme toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi. Bingöl jeotermal kaynaklarının etraflıca ele alınıp değerlendirildiği toplantıda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları ile Prof. Dr. Alper Baba birer sunum yaptı. Bingöl'ün jeotermal kaynakları konusunda bilgi paylaşımında bulunan Prof. Baba, Bingöl'ün jeotermal kuyu bakımında zengin bir konumda olduğunu belirterek, Bingöl bölgesinde seracılık, termal turizm, ısıtma ve soğutma yapılabileceğini ifade etti.

"Veriler ve öneriler doğrultusunda çalışacağız"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, bölgedeki kaynakların ekonomiye kazandırılması için detaylı bilgiler aldıklarını söyledi. Vali Usta, "Jeotermal kaynaklar açısından son derece zengin bir coğrafyaya sahibiz. İlimizin jeotermal potansiyelinin güçlü projelerle etkin bir şekilde kullanılması, turizm ve ekonomi açısından daha aktif ve katma değer sağlayan birer parametreye dönüştürülmesi gerekiyor. Bu amaçla Balçova-İzmir jeotermalde birlikte çalıştığımız bu konuların uzmanı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba ve MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanı Ejder Yapıcı, MTA Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörü Lütfi Taşkıran'ı Bingöl'e davet ettim. Değerlendirme toplantısına katkıları için değerli hocamız Prof. Dr. Alper Baba'ya ve uzman arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vali yardımcılarımız, Belediye Başkanımız, Rektör Yardımcımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile paydaş kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin de katıldığı toplantıda Bingöl'deki jeotermal kaynakların potansiyeli, değerlendirilmesi gereken alanlar ile bu kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda Hocamız ve MTA yetkililerinden detaylı bilgiler aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Veriler ve öneriler doğrultusunda çalışacağız. Bugün temiz enerji kaynaklarının dünya literatüründeki yeri herkesçe malum. Herkesin hassasiyet gösterdiği şey temiz enerji kaynaklarıdır. Bizler de Bingöl olarak, bölgede kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu konuda kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları el birliği ile bu yönde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Valilikte gerçekleşen toplantıya; Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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