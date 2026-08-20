Bingöl’de yatırım ve üretim masaya yatırıldı
Bingöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Cahit Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, bölgenin mevcut durumu, yatırım süreçleri, altyapı ve üstyapı faaliyetleri değerlendirildi. Sanayicilerin talep ve ihtiyaçları ile istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut durumu, devam eden çalışmalar, yatırım süreçleri ile altyapı ve üstyapı faaliyetleri masaya yatırıldı.
Bingöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Cahit Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirmede, OSB Bölge Müdürü Serdar Çulun tarafından bölgenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi. Değerlendirmede sanayicilerin talep ve ihtiyaçları da ele alındı. Bingöl OSB'nin yatırım ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi, sanayicilerin taleplerinin karşılanması ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Değerlendirmeye Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan'da katıldı.
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