 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi açıkladı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği 12 projeyi açıkladı. Projeler arasında KOSGBE İl Müdürlüğü'nün hizmet binasına taşınması, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği'nin açılması ve TOGG hizmet aracının odalarına kazandırılması gibi faaliyetler yer alıyor.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi açıkladı
12.12.2023 - 13:46,  Güncelleme: 13:54
Abone Ol

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği 12 projeyi açıkladı.

12.12 Bingöllüler gününde göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmaları açıklayan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi sıraladı. Başkan Kadir Çintay, "Bu özel günün adına, göreve geldiğimiz bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 12 önemli faaliyeti sizlerle paylaşmak istiyoruz. KOSGBE İl Müdürlüğünün hizmet binamıza taşınması, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği'nin hizmet binamızda açılması, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temsilciliği'nin hizmet binamızda açılması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuOfisi'nin hizmet binamızda açılması, Halkbank Şubesi'nin hizmet binamızda açılması, Ziraat Katılım Bankası'nın ilimizde açılması, BİNTSO proje ofisinin kurulması, BİNTSO Arama ve Kurtarma Timi'nin kurulması, Bingöl Balı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) projesi, TOGG hizmet aracının odamıza kazandırılması, Trugo Elektrikli Araç Şarj istasyonun odamız otoparkında halkımızın hizmetine sunulması, Bingöl Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle SOGEP projesinin başlatılmasıdır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bingöl, TOGG, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi açıkladı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:30:53. #1.11#
SON DAKİKA: BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement